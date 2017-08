'Verdwenen' weduwe van Chinese dissident laat in video van zich horen - onder druk?

Liu Xiaobo Commentaar: Westerse benauwdheid steekt schril af bij Liu Xiaobo's moed.



De Chinese censor kon niet verhoeden dat Xiaobo-adepten samen rouwen.



Uitgever van Liu Xiaobo: 'China heeft kanker Liu verborgen gehouden tot het onbehandelbaar was' (+)

In de video, die slechts een minuut duurt, zegt Liu Xia met schorre stem dat ze momenteel niet in Peking is en het nog steeds moeilijk heeft met de dood van haar man. 'Geef me alsjeblieft tijd om te rouwen, geef me de tijd voor psychologisch herstel.' Zodra het beter met haar gaat, zal Liu Xia weer meer van zich laten horen, zegt ze.



Het YouTube-kanaal waarop het filmpje verscheen publiceert alleen video's die de standpunten van de Chinese overheid onderschrijven, meldt The New York Times. Medestanders van Liu Xia en haar overleden man menen dat de video door de overheid of veiligheidsdiensten is gemaakt om mensen die zich zorgen maken gerust te stellen. Ondertussen zou het contact tussen Xia en vrienden en familie nog steeds worden tegengehouden door de veiligheidsdiensten. Ook journalisten hebben geen toegang tot de weduwe.



YouTube is in China geblokkeerd, het filmpje is dus bedoeld voor mensen in het buitenland. 'Ik denk dat deze video van Liu Xia is gemaakt door de autoriteiten', zegt Hu Jia, een mensenrechtenactivist in Peking die bevriend was met het echtpaar. 'We kunnen er op geen enkele manier achter komen waar ze is en met wie.'



Nobelprijs

Liu Xiaobo overleed aan leverkanker. Op het moment dat zijn ziekte wereldkundig werd gemaakt, was deze al zo vergevorderd dat de kans op genezing voor de 61-jarige schrijver minimaal was. Hij won in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede, maar zat toen al gevangen. Een jaar eerder was hij opgepakt en veroordeeld vanwege zijn kritiek op de communistische partij en zijn bijdrage aan een pamflet dat voor democratische hervormingen pleitte. Zijn vrouw werd na zijn arrestatie onder huisarrest geplaatst.