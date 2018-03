Trumps aankondiging van importheffingen zaait paniek op Amerikaanse beurs: Dow Jones daalt fors

Trumps uitspraken hadden onmiddellijk effect op Wall Street. De Dow Jones-index daalde fors. De president staat een 'America First'-handelspolitiek voor, maar buitenlandse tegenmaatregelen kunnen de Amerikaanse economie schaden. 'Dit heeft negatieve gevolgen voor onze producenten, met name in de sectoren auto's, machines en luchtvaart', zei handelsexpert Wendy Culfer, een voormalige regeringsfunctionaris. 'Wat een voordeel is voor de ene industrie is een nadeel voor een andere. Wat de ene baan redt, ondermijnt een andere', aldus Culfer tegenover persbureau Reuters.



Ook in zijn eigen Republikeinse Partij stuitte Trump op kritiek. 'Zo'n stap leidt tot tegenmaatregelen en de landbouw is het eerste doelwit', zei Pat Roberts, voorzitter van de landbouwcommissie in de Senaat. 'Dit is zeer contraproductief.' Andere politici leken overrompeld door de aankondiging van Trump; een beslissing werd pas in april verwacht. Volgens Amerikaanse media bestond er ook weerstand onder zijn adviseurs en binnen zijn regeringsploeg.



Volgens een woordvoerder van het Witte Huis kan de stap van de president 'voor niemand een verrassing zijn'. Tijdens zijn verkiezingscampagne had Trump vooral uitgehaald naar China, dat staal en andere goederen op de wereldmarkt 'dumpt'. China dreigde eerder met tegenmaatregelen als de VS zouden kiezen voor protectionisme. De Chinese regering noemde als voorbeeld al heffingen op Amerikaanse landbouwproducten zoals sojabonen.