'Terroristen en rebellen' van Taliban zijn welkom bij vredesproces Afghanistan

Dit is het meest doortimmerde voorstel sinds 2001 Thomas Ruttig

Ghani beloofde de Taliban-leiders van de zwarte lijsten van de VN te zullen halen, hun paspoorten en een kantoor in Kabul te geven, en Taliban-gevangenen vrij te laten. Er moet een proces van verzoening komen waarbij oud-strijders en vluchtelingen reïntegreren en banen krijgen. In ruil moeten de Taliban de vijandelijkheden staken en de Afghaanse regering erkennen.



De conservatief-islamitische Taliban regeerden Afghanistan tussen 1996 en 2001. In dat jaar werden ze in de nasleep van 11 september door de VS verdreven. Toen de westerse troepen zich vanaf 2014 grotendeels terugtrokken, begonnen ze aan een nieuwe opmars waarop de regering ondanks zestien jaar westerse hulp en opgevoerde Amerikaanse bombardementen geen antwoord heeft.



Thomas Ruttig van het gezaghebbende Afghanistan Analysts Network noemt Ghani's plan een duidelijke stap in de juiste richting. 'Dit is het meest doortimmerde voorstel sinds 2001.' Ook Jorrit Kamminga van Instituut Clingendael spreekt van een belangrijk gebaar. 'Er is al bijna drie jaar niet meer formeel met de Taliban onderhandeld, het conflict zit in een patstelling.'