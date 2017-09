'Sint Maarten kan miljoenenschade orkaan Irma nooit alleen betalen'

Solidariteit

De bereidheid om te helpen is er wel. 'Het is hoopvol dat ik hier en daar signalen krijg van solidariteit vanuit Nederland', zegt toezichthouder Gradus. Die solidariteit is er ook omgekeerd, benadrukt hij. 'Vergeet bijvoorbeeld niet dat de Antillen, waaronder Sint Maarten, in 1953 geld hebben ingezameld voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Nederland.'



Hoe diep Nederland anno 2017 in de buidel zal tasten voor hulp aan Sint Maarten is afwachten. Om de mogelijke miljoenenhulp in perspectief te zetten: de PvdA heeft onlangs 270 miljoen euro geëist voor het verhogen van de lerarensalarissen. Over dat bedrag is al discussie in het kabinet, en bij de formerende partijen. Een paar honderd miljoen voor Sint Maarten - het zal de komende weken dan ook zeker een politiek debat in Den Haag opleveren.