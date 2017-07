'Sessions besprak campagnezaken met Russische ambassadeur'

Volgens Kisljak hebben hij en Sessions beleidszaken besproken die belangrijk zijn voor Moskou, zou blijken uit de opnames. De gesprekken tussen beiden hadden plaats in aanloop naar de verkiezingen van november 2016. De huidige minister van Justitie was op dat moment een belangrijke adviseur van Trump. Dat er contacten zijn geweest tussen Kisljak en Sessions was reeds bekend. Sessions beweerde echter altijd dat de campagne nooit ter sprake kwam en laat nu via een woordvoerder weten dat hij bij die verklaring blijft.



Trump viel Sessions donderdag al af, omdat de minister zich afzijdig houdt van het onderzoek naar de eventuele Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 'Hij had zich nooit mogen terugtrekken uit dat onderzoek en als hij dat wilde, had hij dat eerst met mij moeten overleggen voor hij de ministerpost aannam. En dan had ik iemand anders aangenomen', aldus Trump.