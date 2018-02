'Schaam je!': scholieren VS komen in opstand tegen het nalaten van wapenregulering in politiek

Jonge slachtoffers

Vuurwapenregulering is lastig in een staat als Florida, waar de NRA grote invloed en veel aanhangers heeft. Na het bloedbad in nachtclub Pulse in Orlando, twee jaar geleden, diende de Democratische staatssenator Linda Stewart een wetsvoorstel in om semi-automatische wapens te verbieden. Dat voorstel werd door de Republikeinse Kamervoorzitter niet eens op de agenda gezet, laat staan dat erover kon worden gestemd. Stewart denkt dat haar voorstel nu meer kans maakt, omdat de slachtoffers zo jong zijn. 'Dit is moeilijker te negeren', zei ze tegen lokale media.



Ook Ashley Kurth, een Republikeinse lerares op de getroffen school, pro-Trump en pro-wapens, vindt het tijd voor verandering. 'Nu ik dit heb meegemaakt, vind ik dat er iets moet gebeuren', zei ze tegen The Washington Post. 'Ik weet dat Trump zijn best doet, maar ik vind het een beetje ontmoedigend dat hij weer de aandacht vestigt op psychische problemen.'