Salah Abdeslam hoort 20 jaar cel tegen zich eisen voor schietpartij - maar blijft zwijgen over 'Parijs'

Omgekeerde wereld

Als de rechter aandringt - 'dit is uw kans om uitleg te geven' - vervalt hij in politieke uitspraken. 'Wat ik vaststel, is dat moslims op de slechtst mogelijke manier beoordeeld worden', poneert de 28-jarige terreurverdachte, wiens baard een stuk langer is geworden dan op bestaande foto's, daterend van twee jaar geleden. 'Er is geen vermoeden van onschuld, ze zijn meteen veroordeeld.'



Enkele slachtoffers en nabestaanden in de zaal kijken elkaar met rollende ogen aan: Abdeslam als slachtoffer, dat is de omgekeerde wereld. 'De victimisatie van terroristen is pijnlijk', zegt Guillaume Lys, advocaat van de Brusselse slachtofferorganisatie V-Europe, die zich burgerlijk partij heeft gesteld. 'Er zijn ook moslims gewond geraakt bij de aanslagen, dát zijn slachtoffers.'



De zaak waarvoor Abdeslam maandag in de beklaagdenbank zit, gaat niet over zijn rol bij de aanslagen van Parijs, maar over een schietpartij vier maanden later, op 15 maart 2016. Als een politieteam zijn onderduikadres in de Brusselse gemeente Vorst ontdekt, wordt het onder vuur genomen. Drie agenten raken gewond. De 'meest gezochte man van Europa' weet te ontkomen. Drie dagen later wordt hij alsnog gevonden, waarna zijn terreurcel versneld overgaat tot aanslagen in Brussel.