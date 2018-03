'Sacre Bleu!': nieuw Brits paspoort is van Franse makelij

Extra zuur

'We beslissen voortaan weer zelf over de kleur van ons paspoort, niet de EU', zei May. Voormalig UKIP-leider en Brexit-gangmaker Nigel Farage noemde dit 'de eerste echte, tastbare overwinning sinds het referendum'. In werkelijkheid had de Britse regering ook als EU-lid al voor blauwe paspoorten kunnen kiezen. Een broccoligroen of flamingoroze paspoort mag in theorie ook, omdat de EU-regels geen verplichte paspoortkleur voorschrijven. Tot nu toe kleuren echter alleen de Kroaten buiten de lijntjes met hun donkerblauwe paspoorten.



Dat uitgerekend een Frans bedrijf de order van 560 miljoen euro wint is extra zuur voor het Brexit-kamp. 'Sacre bleu!', kopte tabloid The Sun. Op papier is Gemalto Nederlands, met zijn Amsterdamse hoofdkantoor en AEX-notering. In praktijk is de beveiliger van paspoorten, bankpassen en simkaarten ongeveer even Nederlands als camembert en twee uur lange lunchpauzes.