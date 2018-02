'Russische huurlingen' gedood bij Amerikaans bombardement in Syrië

Particulieren

Officieel is het in Rusland verboden als huurling deel te nemen aan militaire operaties in het buitenland, maar volgens Russische oppositiepolitici is het Kremlin er niet vies van huurlingen te gebruiken, zoals in Oekraïne. Ook daar waren volgens het Kremlin geen Russische troepen, al erkende Moskou wel dat er mogelijk ex-militairen 'op vakantie' waren.



Grigori Javlinski van oppositiepartij Jabloko riep Poetin op openheid te geven over militaire acties van Russen in het buitenland. Volgens Javlinski brengt het inzetten van particuliere defensiebedrijven ook het gevaar met zich mee dat Rusland per ongeluk in een militaire confrontatie met de Amerikanen terechtkomt.