'Russische hackers probeerden in 21 staten verkiezingen te manipuleren'

Onderzoek

Er wordt in de VS momenteel onderzoek gedaan naar de invloed van Rusland op de meest recente verkiezingen. Zowel de banden van president Donald Trump en zijn campagne met Rusland worden onderzocht, als de manieren waarop Rusland heeft getracht de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.



Al vlak na de verkiezingen bleek dat meerdere naaste medewerkers van Trump contact hadden gehad met de Russische ambassadeur in de VS. Trumps eerste nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn trad kort na zijn aantreden alweer af, nadat bleek dat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische ambassadeur in de VS. Minister van Justitie Jeff Sessions is uitgesloten van het onderzoek naar de Ruslandconnecties van Trump en de invloed op de verkiezingen, omdat ook hij een ontmoeting had met de Russische ambassadeur en verkiezingszaken met hem besprak.



Onlangs werd bekend dat de zoon van Trump tjdens de verkiezingscampagne een ontmoeting had met een Russische advocate. Zij had beloofd belastende feiten over Clinton te delen. De belastende informatie zou afkomstig zijn geweest van het Kremlin.



Facebook maakte deze week bekend dat Russische Facebookaccounts op grote schaal Amerikaanse verkiezingsadvertenties kochten.