'Perverse' Deense uitvinder krijgt levenslang voor moord op journalist Kim Wall

Willekeurig slachtoffer

De moord was vakkundig voorbereid

Wall was in zekere zin een willekeurig slachtoffer, zei de rechter, omdat hij ook andere vrouwen had uitgenodigd. Alleen hapten die niet toe. De moord was bovendien vakkundig voorbereid. Zo nam Madsen een grote schroevendraaier, riemen, plastic zakken, stalen pijpen en een zaag mee aan boord. Waarom hij deze spullen bij zich had, kon hij niet goed uitleggen.



Daarnaast veranderde Madsen meerdere keren zijn verklaring. Eerst zei hij dat er per ongeluk een luik op haar hoofd viel, waardoor ze stierf. Uit een soort romantisch idee gaf hij haar een zeemansgraf. Nadat de politie haar hoofd vond - dat nergens fracturen bleek te hebben - vertelde hij opeens dat ze om het leven was gekomen door koolstofmonoxidevergiftiging. Hij zou haar lichaam in stukken hebben gezaagd omdat hij in paniek raakte. Ook die verklaring is door verschillende experts onderuitgehaald. Madsen heeft Wall waarschijnlijk vastgebonden in zijn onderzeeër, gestoken met het mes en de schroevendraaier en daarna haar hals doorgesneden.