'Ook Engeland doet diesel- en benzineauto in de ban'

Ook in Frankrijk en Noorwegen zijn in de toekomst alleen nog hybride of elektrische auto's toegestaan. In Frankrijk is daarbij gekozen voor een premie voor mensen die een oude auto inleveren. Ook hier gaat het verbod in 2040 in, in Noorwegen is dat al in 2025.



Volgens The Times geldt het verbod ook voor hybride auto's met een bezinemotor. De Britse regering staat onder grote druk om nu echt werk te maken van de luchtvervuiling, sinds ze enkele rechtszaken van milieugroeperingen heeft verloren. ClientEarth, een Britse milieurechtenorganisatie, betoogde met succes dat het kabinet veel te laks is in de aanpak van de vervuiling.



Een van de maatregelen die woensdag zullen worden aangekondigd, zijn lokale heffingen die gemeentes vanaf 2020 mogen rekenen voor dieselauto's op de zwaarst vervuilende routes, als de luchtkwaliteit tegen die tijd niet is verbeterd, zo meldt de Daily Mail.