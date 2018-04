'Noord-Korea stopt met nucleaire tests en het afvuren van raketten'

Ook wordt de nucleaire testinstallatie in het noorden van het land stopgezet, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Deze beslissing is bekendgemaakt tijdens een vergadering van het centrale comité van de Noord-Koreaanse regeringspartij.



De Amerikaanse president Donald Trump laat via Twitter weten dat hij blij is met het nieuws. 'Goed nieuws voor Noord-Korea en de wereld - grote vooruitgang! Ik kijk uit naar onze topontmoeting'.



Trump zei begin maart al dat Noord-Korea had beloofd te stoppen met het testen van raketten tot de voorgenomen ontmoetingen tussen het land en de Verenigde Staten achter de rug zijn.



Pyongyang heeft sinds 28 november geen raket meer gelanceerd. Trump verwacht in mei of juni om de tafel te gaan zitten met de Noord-Koreaanse leider. Enkele dagen geleden zei hij tegen de Japanse premier Shinzo Abe dat hij een ontmoeting met Kim zal afblazen als hij denkt dat deze op niets zal uitlopen. Waar Trump en Kim elkaar zullen ontmoeten, is nog niet duidelijk.