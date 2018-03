'Neutraal' Zweden wil bemiddelen tussen VS en Noord-Korea

Zweden heeft al jaren een ambassade in Pyongyang en verricht er eveneens consulaire diensten voor Australië, Canada en de VS, landen die geen ambassade hebben in Noord-Korea. Bovendien hebben de Zweden al vaker als tussenpersoon gefungeerd rond de vrijlating van Amerikaanse gevangenen. 'Wij zijn militair een alliantievrije natie en al lange tijd aanwezig in Noord-Korea', zei Löfven in Dagens Nyheter. 'Dankzij het vertrouwen dat we genieten kunnen we een rol spelen.'



De gesprekken in Stockholm komen een krappe week nadat Trump inging op een uitnodiging van Kim om over kernwapens te praten. De topontmoeting zou in mei moeten plaatsvinden.