MeToo is uit de hand gelopen, stelt collectief van vrouwelijke schrijvers, journalisten en actrices in Franse krant Le Monde

Dit stelt een collectief van vrouwelijke schrijvers, journalisten, actrices en andere professionals in een opiniestuk voor Le Monde. Tot de initiatiefnemers behoren de actrice Cathérine Deneuve en de schrijfster Catherine Millet, die furore maakte met een openhartig boek over haar uitbundige seksleven.



Op zichzelf is het goed dat mensen zich bewust worden van seksueel geweld, zeker als dat plaatsvindt binnen een context van professioneel machtsmisbruik, schrijven de vrouwen. Maar #MeToo is uit de hand gelopen. Mannen worden beschuldigd of gestraft voor minieme vergrijpen als een hand op de knie, het stelen van een kus, het praten over 'intieme' zaken tijdens een zakelijk diner of het sturen van seksueel getinte boodschappen. Ze worden geacht publiekelijk berouw te tonen over 'misplaatst gedrag' dat tien, twintig of dertig jaar geleden heeft plaatsgevonden. Vrouwen die hierbij kritische kanttekeningen maken worden afgeschilderd als medeplichtigen en verraadsters.