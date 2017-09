'Meer Merkel dan Macron' bij informeel diner Europese regeringsleiders

De EU is voor mij geen doel op zich maar een middel naar meer groei en veiligheid Mark Rutte

Rutte had eveneens vooraf met Merkel overlegd. Dat hij tijdens het diner als een van de eersten het woord kreeg, was volgens betrokkenen geen toeval. Nu Groot-Brittannië uit de EU vertrekt, is Nederland de vertolker van het (noordelijke) liberaaleconomische geluid aan tafel. Rutte verwelkomde de ideeëngolf van Macron en Juncker ('goede bouwstenen') om vervolgens op de rem te trappen. Niet meewaaien met de 'Europese lente' - 'ik ben niet zo'n romantische politicus die allerlei dingen in de lucht voelt hangen' - maar stap voor stap bezien wat nodig is. 'De EU is voor mij geen doel op zich maar een middel naar meer groei en veiligheid', aldus de premier na afloop van het diner.



Rutte en andere leiders wezen op de Bratislava Roadmap, krap een jaar geleden door de leiders opgesteld als het antwoord van de EU27 na het Britse besluit de EU te verlaten. De beloften daarin over het indammen van de migratiestromen, samenwerkende defensie-industrieën en eerlijker handel, zijn nog niet ingelost. Die uit de Verklaring van Rome dit voorjaar (veiliger en socialer Europa) evenmin.