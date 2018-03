'Londongrad' was altijd een speeltuin voor rijke Russen, maar aan die gastvrijheid zitten ook schaduwkanten

De Russische ambassade in Londen is niet zo ingenomen met McMafia, de populaire miniserie van de BBC over de handel en wandel van Russische maffiosi op het eiland. 'Een clichématig en incorrect beeld van Groot-Brittannië als de speeltuin voor Russische gangsters', tweette de afgezanten van Vladimir Poetin na de eerste aflevering de serie die gebaseerd is op het boek McMafia - Crime Without Frontiers van Misha Glenny. Deze onderzoeksjournalist is gespecialiseerd in de georganiseerde criminaliteit die floreert na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.