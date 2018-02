'Lead or Go': hoe sterk staat May nog als ook het kabinet haar openlijk bekritiseert?

Een gouden Brits-Chinese toekomst. Om daarover te spreken is Theresa May, met haar Handelsminister Liam Fox en bijbehorende delegatie, op bezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Voor de Britse premier is de reis naar het andere uiteinde van de zijderoute een adempauze, want in Londen wordt druk gesproken over de nabije toekomst van May. Zelf heeft ze de verwachting uitgesproken om de Conservatieve Partij naar de volgende verkiezingen te leiden, maar het is eerder de vraag of ze de gemeenteraadsverkiezingen van later dit voorjaar haalt.