'Jullie moeten het hoofd niet buigen, dat doe ik ook niet'

'Laat je niet arresteren'

Zijn toehoorders weten waarover hij het heeft. Het zijn veelal Brazilianen uit de lagere klassen. Op kapotte slippers en in rafelige t-shirts zijn ze naar São Bernardo gekomen. Ze kregen kinderbijslag en toegang tot krediet dankzij Lula. Er kwamen quota op universiteiten zodat ook jongeren die geen dure privéschool hadden gedaan kans maakten op toelating. Er kwamen pensioenen, ook voor mensen die hun hele leven in de informele sector hebben gewerkt. In de veertien jaar dat de PT aan de macht was, raakten bijna veertig miljoen Brazilianen uit de armoede.



'Dat is de misdaad die ik heb begaan', gaat Lula verder met overslaande. 'Ik heb ervoor gezorgd dat jullie ook vlees kunnen eten, of op vakantie kunnen met het vliegtuig.' Een man in een rood shirt barst in tranen uit, een andere man omhelst hem en wiegt hem zachtjes heen en weer. Een vrouw schopt met woede tegen de zijkant van de geluidswagen. 'Lula, laat je niet arresteren', schreeuwt ze. Haar ogen zijn rood van het huilen.



Zelf groeide Lula ook op in armoede, als kind verdiende hij zijn geld als schoenpoetser. Hier in de metaalwerkersvakbond van São Bernardo begon hij in de jaren zeventig zijn politieke carrière. In 1980 richtte hij Arbeiderspartij PT op, en won na drie mislukte pogingen in 2002 de presidentsverkiezingen. Hij werd de populairste president uit de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land. Toen hij na twee termijnen afzwaaide had hij de steun van 80 procent van de bevolking.



Die steun is inmiddels flink gekrompen. Maar nog altijd een derde van de bevolking is van plan op hem te stemmen bij de presidentsverkiezingen in oktober. De kans dat het zover komt is miniem. Hij kan zich weliswaar ook vanuit de gevangenis kandidaat stellen, maar het electorale hof zal deelname hoogstwaarschijnlijk verbieden.