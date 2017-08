'Ik ben niet bang', klinkt het in Barcelona uit honderdduizenden kelen

Koning Felipe

Ook de Spaanse koning Felipe nam deel aan de mars. Het is voor het eerst dat het in Spanje impopulaire staatshoofd demonstreerde. De monarch krijgt felle kritiek vanwege de economische en warme banden tussen Spanje en landen als Saoedi-Arabië en Qatar, die volgens critici neerkomen oo het 'financieren van islamitisch terrorisme'. Felipe kon tijdens de protestmars dan ook rekenen op flinke fluitconcerten.



Bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils kwamen vijftien mensen om het leven. Zeker honderddertig mensen raakten gewond. Acht aanslagplegers zijn door de politie gedood, twee zitten vast in voorarrest en twee anderen zijn voorwaardelijk vrijgelaten. Daarmee is volgens de politie de volledige terreurcel die verantwoordelijk wordt geacht voor de aanslagen, opgerold. De groep bestond uit twaalf mannen, van wie de jongste 17 was en de oudste - de imam - in de veertig. Acht van hen zijn omgekomen, zes door toedoen van de politie.