'Geen sprake van Russische inmenging in campagneteam Trump'

De door Republikeinen gedomineerde commissie presenteerde maandag in een 150 pagina's tellend rapport zijn belangrijkste conclusies van het onderzoek naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Het ontwerprapport is enkel door de Republikeinse leden van de commissie ondertekend. De Democraten delen de conclusies niet.



De Republikeinen beweren bovendien dat ze geen bewijzen hebben gevonden van een voorkeur van Vladimir Poetin voor Trump in 2016 - in tegenstelling tot wat de inlichtingendiensten eerder concludeerden.



Afgevaardigde Mike Conaway, die het onderzoek leidde, zegt dat ze iedereen hebben gesproken die ze wilden spreken. 'Je weet nooit wat je nooit weet, maar we zagen geen reden om te denken dat er iets is dat we in dit verband missen.' Volgens Conaway was soms wel sprake van ontmoetingen die ongepast waren en beter niet hadden kunnen plaatsvinden.