'Fidelito', oudste zoon van voormalige Cubaanse leider Fidel Castro, maakt eind aan zijn leven

Bittere strijd

Castro's zoon was in de jaren vijftig onderwerp van een bittere strijd tussen beide families. Volgens Cuba-deskundigen nam zijn moeder hem mee naar de VS toen hij 5 jaar oud was. Zij wilde toen scheiden. Fidel zat op dat moment gevangen na een aanval op de Moncada-kazerne in de stad Santiago. Nadat hij de macht had gegrepen, slaagde de Cubaanse leider erin zijn zoon weer naar Cuba te halen.



Fidelito groeide op in de roerige revolutionaire jaren. Hij werd door zijn vader naar Rusland gestuurd, belangrijkste bondgenoot van het Castro-bewind, om daar te studeren. Hij leidde tussen 1980 en 1992 het nucleaire programma van het land. In die functie werkte hij aan de ontwikkeling van een kerncentrale, tot zijn vader hem ontsloeg. Cuba stopte in 1992 met het plan omdat er geen geld meer was; de handel met Moskou was ingestort na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.



Castro's zoon verdween daarop grotendeels uit de openbaarheid. Af en toe werd hij nog wel gezien op een wetenschappelijk congres of een diplomatieke receptie. Onder het bewind van zijn oom Raul werd hij wetenschappelijk adviseur van een staatsorgaan. Tot zijn dood was Fidelito, die vier talen sprak, vicevoorzitter van de Cubaanse Academie voor Wetenschappen.