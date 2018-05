'Drugsbaron' Figueroa krijgt zegen van Nederland als consul-generaal voor Venezuela op Aruba

Venezuela droeg Figueroa al in februari officieel voor als nieuwe consul op Aruba, een autonoom land binnen het Nederlands koninkrijk. VVD-minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het buitenlandbeleid van de autonome Caribische eilanden, heeft de benoeming per 1 mei goedgekeurd.



In april bracht minister Blok een onaangekondigd bezoek aan Venezuela. Het overleg in Caracas ging toen over de transportblokkade die Venezuela in januari eenzijdig had afgekondigd tegen Aruba, Bonaire en Curaçao. Blok slaagde erin de blokkade te beëindigen. Het hele akkoord hierover is niet openbaar gemaakt. Over de benoeming van Figueroa zou officieel niet zijn gesproken.



Opvallend aan het bezoek van Blok was de aanwezigheid bij de ondertekening van het akkoord van de Venezolaanse vice-president Tareck El Aissami. De Verenigde Staten hebben begin vorig jaar diens Amerikaanse bezittingen in beslag genomen. Ook El Aissami geldt als een internationale drugsbaron, die onder meer betrokken zou zijn geweest bij grootschalige cocaïnetransporten naar Mexico en de Verenigde Staten.



De betrekkingen tussen Venezuela, dat onder het huidige regime van president Nicolás Maduro te maken heeft met een enorme economische en politieke crisis, en de Nederlands-Caribische ABC-eilanden zijn nog altijd fragiel. Een hoge Nederlandse militair b.d., luitenant-generaal Rob Verkerk, waarschuwde zeer recent Tweede Kamerleden voor mogelijk 'militair avonturisme' van Venezuela.



Volgens de Curaçaose consultant George Lichtveld, een uitgesproken criticus van de Nederlandse opstelling tegenover Venezuela, zal met de benoeming van Carlos Figueroa het eiland 'op een gouden schaaltje' worden aangeboden aan de Venezolaanse 'drugsmaffia'. Ook een beoogd voorganger van Figueroa, Hugo Carvajal, werd verdacht van drugshandel.