'Dag van de Branden': Israëlische scherpschutters en tanks bij grens Gaza vanwege nieuwe Palestijnse protesten

'Grootste openluchtgevangenis'

Het idee voor de massaprotesten langs de grens is eigenlijk afkomstig van Palestijnse activisten op sociale media. Later besloot Hamas het idee over te nemen. De opkomst bij de protesten is een belangrijke test voor Hamas om te zien hoe groot hun aanhang nog is onder de twee miljoen Palestijnen die in Gaza wonen.



De radicale organisatie nam het gebied in 2007 over van het Palestijnse bestuur onder leiding van president Mahmoud Abbas. Sindsdien is Gaza, dat de 'grootste openluchtgevangenis' wordt genoemd, onderworpen aan een blokkade van Israël en Egypte.