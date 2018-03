'Catalaanse separatistische ex-premier Puigdemont aangehouden aan Duitse grens'

Puigdemont is met de auto onderweg van Denemarken naar Hamburg, waar hij verder naar België wil reizen. Puigdemont was donderdag en vrijdag in Finland voor onder meer een lezing aan de universiteit van Helsinki.



Het Spaanse Hooggerechtshof maakte vrijdag bekend dat dertien Catalaanse leiders, onder wie Puigdemont, door de rechter worden vervolgd voor het ernstige misdrijf rebellie. Ook oud-vicepremier Junqueras, zeven van hun kabinetsleden, de oud-parlementsvoorzitter, de leider van de links-republikeinse partij en twee voormalige protestleiders worden vervolgd.



Puigdemont week eind oktober samen met vier ex-ministers naar België uit, nadat zijn pogingen Catalonië af te scheiden volkomen mislukt waren. De Spaanse justitie heeft geprobeerd hem door België te laten uitleveren, maar dat is in juridisch getouwtrek vastgelopen. Madrid trok het Europese aanhoudingsbevel weer in. Maar nu is het weer van stal gehaald, omdat Puigdemont zich buiten België bevindt.



De separatist wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. De afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet, maar ook met regels van het Catalaanse parlement. Justitie beschuldigt Puigdemont en andere separatistische voormannen er ook van belastinggeld te hebben verduisterd om 'de separatistische avonturen' te financieren.