'Björn en Derya Breukers vrijgelaten', Nederlandse honden gaan speuren naar Joey Hoffmann

De zoekactie wordt geleid door Zoekhonden Team ZH, een non-profitorganisatie die gespecialiseerd is in het zoeken naar vermiste personen. De teams bestaan uit getrainde vrijwilligers.



Op uitnodiging van de Turkse autoriteiten gaan de honden zoeken in de omgeving van de kampeerplaats waar Joey verbleef met Bjorn (34) en Derya (26) Breukers. Het echtpaar was ook vermist, maar sprak dinsdag met de politie. Ze werden eerst vastgehouden, maar inmiddels zijn ze weer op vrije voet, meldt De Telegraaf. Ze zouden Turkije nog niet mogen verlaten.



Joey Hoffman was samen met het echtpaar naar de kustplaats Silifke gereisd om mee te helpen aan de bouw van hun huis. Tussen 8 en 10 juli zou Hoffman terug naar Nederland zijn gereisd, maar hij is daar nooit aangekomen. Vervolgens is hij als vermist opgegeven. In de zoektocht naar Hoffmann sprak de politie op 21 juli nog met Björn en Derya Breukers, maar ook zij verdwenen op 27 juli van de radar.



De Nederlandse politie is naar aanleiding van de vermissing van Joey Hofmann een strafrecherlijk onderzoek gestart, maar Björn en Derya Breukers zijn hierbij geen verdachten.