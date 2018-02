'Angstaanjagend', maar bisschop erkent: genezing Moriau is officieel het 70ste wonder van Lourdes

'Durven te zeggen dat God door een wonder in een leven heeft ingegrepen is iets angstaanjagends' Benoît-Gronnin

Natuurlijk kan de aanname dat genezing aan God te danken is slechts op geloof berusten. Niettemin probeert de kerk het wonder zo veel mogelijk op wetenschappelijke wijze te onderbouwen. Die spanning tussen geloof en rede tekent de ambivalente houding die de kerk vanaf 1858 tegenover Lourdes heeft aangenomen.



Enerzijds kwam de verering van Maria de kerk ten goede, anderzijds stond het kerkelijke establishment wantrouwig tegenover een volksgeloof dat gevaarlijk naar bijgeloof neigde. 'Wonderbaarlijke genezingen' die slechts berusten op hysterie, suggestie of tijdelijk herstel zouden de geloofwaardigheid van de kerk ondermijnen.



In november 2016 kwam het internationaal medisch comité van Lourdes tot de conclusie dat de genezing van Bernadette Moriau niet te verklaren was door de medische wetenschap. Slechts één lid stemde tegen. Vervolgens was het aan de bisschop van Beauvais om te beslissen of er sprake was van een wonder. Uiteindelijk erkende monseigneur Benoît-Gronnin het wonder. Met vreugde, maar ook met bezwaard gemoed: 'Durven te zeggen dat God door een wonder in een leven heeft ingegrepen is iets angstaanjagends.'