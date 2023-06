Zo werk je mee aan het realiseren van zonnelaadstations voor elektrische auto’s

Beeld Zonnepanelendelen

De voordelen van zonnecarports zijn duidelijk. Bezitters van een elektrische auto laden op z’n parkeerplek hun auto op met groene stroom. De overkapping bestaat uit meerdere zonnepanelen met een hoog rendement. Mooi meegenomen is dat automobilisten droog en in de schaduw kunnen wachten. De opgewekte energie gaat via een slim laadstation rechtstreeks naar de accu van de auto. Daarnaast slaan speciale batterijen zo nodig overtollige energie op. Tot slot vloeit de overige groene stroom weg naar een naburig pand.

AmperaPark is pionier in het verduurzamen van parkeerplaatsen. Deze onderneming voorziet zonnecarpots van het zogeheten Energy Management System (EMS). Dit intelligente beheersysteem leidt alles in goede banen en regelt dat de beschikbare energie zo efficiënt mogelijk op de juiste locaties terechtkomt. Verder voorkomt het ook nog eens dat het lokale net overbelast raakt.

Vijf miljard zonnekilometers

Elektrisch autorijden is voornamelijk zinvol wanneer de gebruikte energie duurzaam is opgewekt. AmperaPark heeft hiervoor een ambitieuze doelstelling. Het bedrijf hoopt binnen vijf jaar 5000 nieuwe solar-carports te openen. Samen zijn die naar verwachting goed voor het duizelingwekkende aantal van vijf miljard zonnekilometers. Overigens ligt de focus hierbij niet alleen op Nederland, want de moderne parkeerplaatsen verschijnen ook elders in Europa.

Het concept van zonnecarports met slimme laadstations is niet nieuw. In opdracht van bekende namen als ASR, Grolsch, Ardanta en Hoogvliet ontwikkelde AmperaPark al een heleboel zonnelaadstations. De bedoeling is om deze techniek op veel meer plekken beschikbaar te stellen, zoals bij andere bedrijven en gemeentes.

Zelf investeren in zonnecarports

Wie duurzaamheid belangrijk vindt, draagt desgewenst actief bij aan de realisatie van toekomstige zonnecarports in Nederland. Je kunt namelijk in deze vernieuwende parkeerplaatsen investeren. Dat gebeurt via een speciale B.V. met uitsluitend zonnelaadstations. Geïnteresseerden investeren hierbij in een obligatielening. Voor het minimaliseren van het risico dienen de leasecontracten met organisaties en zonnecarports als onderpand. Bovendien ontvangen instappers een jaarlijkse vaste rente van vijf procent.

