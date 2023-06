Wildfire verandert Amsterdamse Bos in surrealistische monsterwereld

Beeld Orkater

Het Amsterdamse muziektheatergezelschap Orkater neemt het publiek mee op een muzikale trip die in het teken staat van onze drang naar verbinding. De voorstelling draait om de eenzame Benni, een rol die wordt gespeeld door actrice en beeldbepalend talent van 2023 ‘Ntianu Stuger. Benni rouwt om haar vader en maakt zich zorgen om de wereld, terwijl het gezin waar ze deel van uitmaakt verdergaat met het leven.

Monsterwereld

“Benni raakt de grip op de realiteit kwijt en de wereld om haar heen verandert”, vertelt Nina Polak, die het script voor de voorstelling schreef. “Dan komen de monsters uit het bos tevoorschijn. De monsterwereld is een heel andere wereld met een eigen logica.” De monsters feesten en dossen zich op om niet te hoeven omgaan met wat ze echt voelen en Benni sluit zich bij hen aan. Polak: “Haar pijn komt samen met de pijn die je op haar leeftijd kunt voelen om alles wat er mis is in de wereld. Ze maakt zich druk over dierenleed en de bio-industrie, het klimaat en haar toekomst. Het zijn actuele thema’s, maar tegelijkertijd gaat de voorstelling ook over klassieke Weltschmerz.”

Saamhorigheid

Regisseur Belle van Heerikhuizen ziet in Benni een ‘oergevoel van eenzaamheid’ dat samengaat met een angst om niet begrepen te worden. Toch gaat Wildfire volgens haar meer over samenzijn dan over alleen zijn. In het bos ontstaat een gevoel van saamhorigheid waar ook het publiek zich onderdeel van voelt. Dat gevoel wordt versterkt als de uitgedoste jonge acteurs samen zingen en muziek maken. “Je kunt Wildfire als aanmoediging zien om grote emoties niet weg te stoppen, maar ze juist te uiten”, zegt Van Heerikhuizen. Dat hoeft volgens de regisseur niet altijd rustig en beschaafd. “Als de situatie vraagt om te schreeuwen: schreeuw.”

Rauw geluid

De negenkoppige cast op het podium neemt zelf de instrumenten ter hand om van Wildfire een muzikaal spektakel te maken. Jimmi Hueting componeerde de muziek voor de voorstelling. “Ik wilde een rauw geluid met veel gitaren en drums”, zegt hij. “De onrust in Benni komt tot uiting in de instrumentale sound. Live op het podium gaat het echt ontploffen.”

Samenkomst van werelden

Alle elementen samen maken van Wildfire een surrealistische monsterwereld midden in het Amsterdamse Bos. Van Heerikhuizen: “In het boek ‘Where the wild things are’ komen verschillende werelden samen. Dat vond ik goed passen op deze plek waar eigenlijk ook werelden samenkomen. Een theater midden in het bos, maar ook in de buurt van de stad.”

Het magische muzikale verhaal Wildfire is van 29 juni tot en met 22 juli en van 22 augustus tot en met 9 september te zien in het Amsterdamse Bostheater.