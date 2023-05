Wereldpremière internationale persfotografie-expositie in de Nieuwe Kerk

Beeld Frank van Beek, ANP

Foto van het Jaar

Uiteraard hangt daar ook de winnende foto van de 2023 World Press Photo wedstrijd. Het beeld van de Oekraïnse persfotograaf Evgeniy Maloletka toont een zwangere vrouw die na de Russische luchtaanval op een kraamkliniek in Marioepol zwaargewond wordt weggedragen.

Beeld Frank van Beek, ANP

De kracht van beeld

De verpletterende kracht van beeld voel je overal op de tentoonstelling, die onder andere de klimaatcrisis, de impact van oorlog op burgers en de gevolgen van het Talibanbewind belicht, en daarmee het belang van persfotografie. De expositie laat het werk zien van 30 fotografen in zes regio’s: Azië, Afrika, Noord- en Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Zuidoost-Azië en Oceanië. Meer dan 200 foto’s en video’s, waaronder die van een kind wiens ouders uit wanhoop zijn nier verkochten, en een interactieve website over een bedreigde vissersgemeenschap in Egypte. Maar er is ook aandacht voor de wonderlijke schoonheid van het leven, sport, wetenschap en natuur.

De World Press Photo tentoonstelling in De Nieuwe Kerk is dagelijks geopend tot en met 30 juli. Tickets zijn online en bij de kassa verkrijgbaar. Er is een audiotour beschikbaar waarop de fotografen hun beelden zelf toelichten. Ga naar de site van De Nieuwe Kerk voor alle informatie.