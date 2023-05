Volkskrantdag NFF 2023

Geen Nederlands Film Festival zonder de Volkskrantdag! Uit de lange lijst premièrefilms selecteert de filmredactie van de Volkskrant hun drie favorieten en maken ze een gevarieerd programma. Dit kunnen speelfilms en documentaires zijn, maar ook korte films staan regelmatig op het programma van de Volkskrantdag. Ook de openingsfilm van het festival is traditiegetrouw tijdens deze dag te zien. Tussen de films door zijn er, onder leiding van Bor Beekman, gesprekken met de filmmakers. Rond het middaguur is er een pauze, zodat u daarna met een frisse blik weer volop in de Nederlandse film kunt duiken.

Het volledige programma is begin september bekend, maar u kunt nu al uw kaarten bestellen. De kaarten zijn € 32,--, met de kortingscode betaalt u € 28,--. Vraag met het onderstaand formulier uw code aan.

Zondag 24 september

Volkskrantdag NFF

Locatie: Kinepolis Jaarbeurs - Utrecht