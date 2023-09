Vivaldi: ‘Ik wilde de natuur in muziek vangen’

Beeld NPO

Vivaldi werd geboren in Venetië in 1678. Zijn vader was kapper en gerenommeerd violist. Hij leerde al vroeg viool spelen en werd op zijn 25ste gewijd tot priester. Maar zijn passie lag bij de muziek, en hij wist al snel door te breken als geliefd componist en virtuoos violist. Vivaldi schreef meer dan 700 werken, waaronder opera’s, cantates, sonates en concerten. Zijn bekendste werk is De vier jaargetijden, een cyclus van vier vioolconcerten die elk een seizoen verbeelden.

Wanneer bent u begonnen met componeren en waarom?

“Ik was een heel expressief kind en kon me goed uiten door muziek. Alles wat ik voelde en dacht, kon ik kwijt in mijn vioolspel. Mijn viool was mijn beste maatje en mijn stem. Mijn vader leerde mij de basis, hij was één van de beste violisten van de kapel van de San Marco. En ik leerde het instrument op allerlei manieren te laten lachen, zingen, huilen, donderen en alles daartussenin.”

Hoe kwam u op het idee om De vier jaargetijden te schrijven?

“Ik ben altijd gefascineerd geweest door de natuur, waarbij verandering een constante is. Ik wilde de natuur in muziek vangen, en laten horen hoe elk seizoen zijn eigen sfeer, kleur en emotie heeft. Ik baseerde me op vier gedichten die elk een seizoen beschrijven en probeerde elk detail in muziek om te zetten, zoals een herder slapend in het gras, kabbelende beekjes, donder en bliksem, blaffende honden, fluitende vogels, het ruisen van de wind en brekend ijs. Mijn favoriete seizoen is de lente, omdat ik dan meestal vrolijk en optimistisch ben.

U staat ook wel bekend als ‘de rode priester’ (‘il prete rosso’). Waar komt die bijnaam vandaan?

“Voordat ik carrière maakte in de muziek, was ik priester. Ik was nog maar vijftien toen ik begon met mijn studie in de kerk en toen ik eenmaal was gewijd als priester, merkte ik dat het niets voor mij was. Tijdens de kerkdiensten raakte ik steeds afgeleid door muziek die in mij opkwam. Toen besloot ik mijn functie als geestelijke op te geven en me volledig te wijden aan de muziek.

Mijn vader gebruikte trouwens het pseudoniem ‘Rossi’ als hij muziek componeerde. Dat rode haar heb ik van hem.’’

Hierna werkte u lang als muziekleraar. Er gaan geruchten dat u een wel heel bijzondere relatie had met een van uw studenten, Anna Tessieri Girò. Wie was zij?

“Anna was een van mijn beste leerlingen, een uitstekende zangeres en actrice. We leerden elkaar eigenlijk pas veel later echt kennen, in Mantua, toen ze al professioneel zangeres was. Anna trad vaak op in mijn opera’s, zowel in Venetië als in andere steden waar ik werkte. Ze was mijn favoriete primadonna, mijn musa e amica. Anna inspireerde me, ik componeerde graag voor haar. En dankzij haar verspreidden mijn opera’s zich door heel Europa. ”

Vertel eens over uw opera’s. Wat vindt u de beste opera die u heeft gecomponeerd?

“In mijn tijd was opera het populairste muziekgenre in Italië. En dat vond ik een heerlijke uitdaging: het schrijven van een opera is een van de meest complexe opdrachten die er zijn. Ik was er heel goed in en oh, wat hield ik van drama. Ik reisde veel voor mijn muziek, vooral in Italië zelf maar ook naar steden in het buitenland zoals Praag en Wenen. Daar ontmoette ik veel rijke mensen en opdrachtgevers, maar ook componisten en muzikanten.

Het reizen was soms wel vermoeiend omdat ik last had van strettezza di petto, een druk op mijn borst als gevolg van astma en mijn slechte gezondheid. Maar daar liet ik me niet door tegenhouden. Het reizen was ook een bron van inspiratie voor mijn muziek.

Mijn favoriete opera is Orlando furioso, die ik meerdere keren heb opgevoerd. Het is een spannend verhaal over liefde, oorlog en waanzin, gebaseerd op het epische gedicht van Ludovico Ariosto. Mijn publiek kreeg er maar geen genoeg van. Ik eigenlijk ook niet.’’

Ook in 2023 bent u één van de best beluisterde componisten. De vier jaargetijden stond vorig jaar bijvoorbeeld op plaats 6 in de Klassieke Top 400. Waarom is deze compositie zo populair, denkt u?

“Ik denk dat Le quattro stagioni zo geliefd is omdat het een universeel thema heeft, dat iedereen herkent en je ziel raakt. Ik verwachtte ook wel dat mijn muziek mensen zou blijven ontroeren; ik ben trots op dat werk. En eigenlijk vind ik dat dit stuk wel een hogere plek verdient in de Klassieke Top 400. Dus stem allemaal op mijn prachtige Quattro stagioni!”

Je kunt tot en met 29 september stemmen op Vivaldi via npoklassiek.nl/stem. De Klassieke Top 400 is te beluisteren van 9 tot en met 13 oktober.