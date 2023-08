Straatkunstenaar Shepard Fairey maakt eerste werk in Amsterdam

STRAAT Museum Beeld STRAAT Museum

Aandacht voor de planeet

Faireys activistische werk haakt in op de actualiteit en problemen die spelen in de wereld. “Mijn nieuwe muurschildering ‘Raise the Level’ is gebaseerd op een bestaand kunstwerk dat gaat over hoop en vrede”, zegt Fairey. “Aan de muurschildering heb ik elementen toegevoegd die de harmonie tussen de mens en onze planeet versterken.” Met dit cadeau aan Amsterdam en het STRAAT Museum werkte Fairey samen met de Amsterdamse graffitikunstenaar Niels ‘Shoe’ Meulman. Meulmans associatie met Amsterdam is diepgeworteld in zijn werk, waardoor hij de creatieve geest van de stad belichaamt.

Shepard Fairey Beeld Obey Giant Art

Wereldwijd bekend

Shepard Fairey is wereldwijd een invloedrijke naam in de skateboard- en street art cultuur en werd wereldberoemd door de campagneposter HOPE voor voormalig president Barack Obama. Zijn werk is onder andere te zien in het MoMA in New York, de National Portrait Gallery in Washington DC en het Londense Victoria and Albert Museum. “We zijn enorm blij dat we Faireys werk nu in Amsterdam kunnen tonen”, zegt curator David Roos. “Samen met Banksy is hij een van de grootste namen in de straatkunst. Hij kent ons museum, en had nooit eerder een muurschildering gemaakt in Nederland. Uiteindelijk liet zijn agenda het toe en viel alles op zijn plek. Deze bijzondere muurschildering is niet alleen belangrijk voor STRAAT, maar ook voor de stad Amsterdam.”

Shepard Fairey - Raise the Level - Mural at STRAAT Museum Beeld STRAAT Museum

Printed Matters: Raise the Level

STRAAT is hét museum voor street art en graffiti. In een enorme scheepsloods op het Amsterdamse NDSM-terrein worden meer dan 160 enorme kunstwerken getoond die ter plekke door internationale kunstenaars zijn gemaakt. Gekoppeld aan de muurschildering van Fairey is t/m 1 oktober de solotentoonstelling ‘Printed Matters: Raise the Level’ te zien in de STRAAT Gallery, met ruim 130 werken van de straatkunstenaar. De solotentoonstelling behandelt urgente onderwerpen als nationalisme, xenofobie, oorlog, fake nieuws en de bedreiging van de democratie. Speciaal voor de vaste collectie van het museum maakte Fairey ook een werk van 3,5 x 5 meter. Het werk van Fairey is bij STRAAT ook te koop.