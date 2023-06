Rondje Isefjord op de fiets

Beeld Daniel Villadsen VisitNordsjælland

Geniet van het prachtige uitzicht op het Isefjord en de omringende natuur, wisselend tussen bos, strand, glooiende heuvels en charmante dorpjes. Handig om te weten: de route is ook in stukjes te hakken zodat je meerdere dagen achter elkaar de omgeving rustig kunt ontdekken op de fiets. Hierbij wat highlights per regio op een rijtje.

Beeld Vikingeskibsmuseet Roskilde

Fjordlandet

In de regio Fjordlandet wachten geweldige culturele ervaringen, de mooiste fjorden van Denemarken en prachtige natuur in één van de Nationale Parken op je. Fietsen is één ding, maar er is meer. Wat denk je van zwemmen, kajakken of wandelen door het IJstijdlandschap. Of beleef de Viking-avonturen.

Tip 1 De Roskilde Domkirke staat op de Werelderfgoederenlijst van UNESCO. Nergens anders ter wereld dan hier in Roskilde, de voormalige hoofdstad van Denemarken, liggen zoveel royals begraven: 40 koning(inn)en.

Tip 2 Lejre Land of Legends. Een levend museum met reconstructies uit het stenen tijdperk, de ijzertijd, de Vikingtijd en de jaren 1800.

Tip 3 Vikingeskibsmuseet in Roskilde is dé plek waar je moet zijn. Bewonder hier het 1000 jaar oud Vikingschip en eet als een Viking: Café Knarr serveert New Nordic Viking-gerechten.

Tip 4 Herslev Brouwerij. Een biologische brouwerij waar het bier gebrouwen wordt met de smaak van Fjordlandet door gebruik te maken van lokale ingrediënten die het landschap en de seizoenen volgen.

Tip 5 Roskilde Camping is een schilderachtige kampeerplek aan het fjord, met uitzicht op de stad Roskilde en de fantastische Roskilde-kathedraal.

Beeld Rune Johansen

Odsherred

Aan historie en prachtige natuur geen gebrek in Odsherred. Het UNESCO Global Geopark Odsherred is zelfs door Unesco benoemd tot eerste Deense Geopark vanwege het unieke geologische landschap.

Tip 1 Anneberg Cultuurpark is een artistieke, culturele en gastronomische smeltkroes in een prachtige omgeving met uitzicht op fjord, veld en bos. Hier vind je Michelin-restaurant Mota, een spannende foodhub en open kunstatelier in de Artist-vleugel, en zustercafé Atom.

Tip 2 Een tuin mét lekker eten. Dan moet je naar de Rørvig Street food in Odsherred. Van april tot ver in de herfst is deze gezellige zomertuin met foodtrucks een ontmoetingsplek voor de lokale bevolking en de vakantiegangers.

Tip 3 Niet te missen is het kunstmuseum in Asnæs. De kunstenaarskolonie ‘The Odsherred Painters’ heeft prachtige kunst gemaakt over het leven in dit heuvelachtige gebied. Het statige gebouw is al een museum op zich.

Tip 4 Waan je in de Middeleeuwen bij een bezoek aan het levend museum Ulvsborg Historisk Værksted. Acteurs laten je kennismaken met het Deense leven van weleer.

Tip 5 Kamperen in een bosrijke omgeving en bij een uitgestrekt zandstrand. Camping Rørvig Strand in Odsherred heeft een topligging.

Beeld Daniel Overbeck VisitNordsjælland

Noord-Seeland

De Deense Rivièra, zo wordt Noord-Seeland ook liefkozend genoemd. Geniet aan de gezellige promenades van de 70 kilometer lange stretch met mooie zandstranden en rust uit in de charmante zeezicht hotels. Aan de kust wachten maar liefst 11 idyllische kustdorpjes om je welkom te heten. Cultuur vind je in de talrijke musea en kastelen.

Tip 1 Maak een onvergetelijke pelgrimstocht: spring op de fiets of veter je wandelschoenen voor de Tilsvilde Pelgrimage Route.

Tip 2 Byaasgaard - Farm shop & Camping. Deze camping en boerderijwinkel ligt prachtig gelegen aan een fjord. Een perfecte plek voor mensen die tijd in de natuur willen doorbrengen en toch dicht bij de stad willen zijn.

Tip 3 Het prachtige Frederiksborg kasteel in Hillerød met weeldige kasteeltuinen voor wandelingen en boottochtjes.

Tip 4 Het uitzicht op het Kattegat is indrukwekkend. De beste spot vind je vanaf de kliffen bij Gilbjerghoved of bij Heatherhill.

Tip 5 Het Louisiana Museum of Modern Art is een toonaangevend internationaal kunstmuseum en een absolute topattractie in Denemarken. Het museumpark biedt een magnifieke setting voor de grote beeldhouwcollectie. Kunst, natuur en architectuur komen hier samen in een totaalbeleving.

Meer informatie over de Isefjordfietsroute vind je hier.