Reis door de tijd en het oude Egypte in Leiden

Beeld Rijksmuseum van Oudheden

In het Rijksmuseum van Oudheden komen de geschiedenis en de archeologie tot leven. Dat geldt dubbel en dwars voor de nieuwe, zomerse tentoonstelling Kemet. Dat is de naam die de Egyptenaren zelf aan hun rijk gaven: ‘het zwarte’. In Egypte in hiphop, jazz, soul & funk bekijk je de duizenden jaren oude Egyptische voorwerpen door de ogen van hedendaagse muzikanten zoals Beyoncé en Rihanna, Miles Davis en Earth, Wind & Fire. Hun muziek benadrukt dat het oude Egypte een Afrikaanse cultuur is, typisch koninklijk, een bron van spiritualiteit en een inspiratie voor de toekomst.

Behalve veel items uit de Egyptische collectie, die tot de tien belangrijkste in zijn soort ter wereld wordt gerekend, zijn er ook veel videoclips, audiofragmenten, concertregistraties, foto’s, en platenhoezen te bewonderen. Niet te missen is de gouden sculptuur van rapper Nas als koning Toetanchamon. Over die laatste gesproken: de farao en zijn mysteries staan centraal in de kindervoorstelling Op zoek naar Toetanchamon, voor jeugdige speurneuzen vanaf zeven jaar. De audiotour van Kemet is gemaakt door de Nederlandse hiphopartiest Typhoon.

Beeld Rijksmuseum van Oudheden

Het jaar 1000 komt

Het jaar 1000? Dat ligt nog een klein stukje in de toekomst. Vanaf 13 oktober 2023 duikt de wintertentoonstelling met de ondertitel “Nederland in de wereld, 900-1100” in die belangrijke overgangsperiode van de geschiedenis. Daarin verandert wat nu Nederland is ingrijpend qua landschap, taal en cultuur. Het verhaal is gebaseerd op een rijkdom aan archeologische vondsten, gebouwen en kunstvoorwerpen uit Nederland - en van ver daarbuiten.

De (tijd)reis begint met een Vikingdrinkhoorn uit de Onze Lieve Vrouwe-basiliek in Maastricht en heeft een hoofdrol voor het Evangeliarium van Egmond uit de Koninklijke Bibliotheek. Je kijkt je ogen uit bij zwaarden, scheepshout, gouden sieraden, muntschatten, boeken vol edelstenen en de oudste schaakstukken van Nederland. Op het einde beleef je het millennium-moment. Zet het maar vast in de agenda, want het zou eeuwig zonde zijn het jaar 1000 te missen.

Meer cultuur snuiven?

Leiden werd in de 17e eeuw al een stad van kunst en kennis, met de oudste universiteit van Nederland. De historische binnenstad is in al die eeuwen wonderbaarlijk goed bewaard gebleven en zit boordevol verborgen pareltjes. Daarbij heeft Leiden de hoogste museumdichtheid van alle steden in Nederland. De Leidse Loper wandeling (VVV Leiden) is het ideale vertrekpunt voor een onvergetelijke wandeling langs alle hoogtepunten van Leiden, Stad van Ontdekkingen. Voor meer inspiratie ga je naar deze website.

De tentoonstellingen ‘Kemet, Egypte in hiphop, jazz, soul & funk’ en ‘Op zoek naar Toetanchamon’ zijn te zien t/m 3 september 2023. ‘Het jaar 1000' is te zien van 13 oktober 2023 t/m 17 maart 2024. Benieuwd geworden? Meer informatie en tickets vind je op de website.