Autofabrikant Volvo denkt van wel, en specialiseert zich daarom steeds meer in actieve veiligheidssystemen. Elke vorm van afleiding kan gevaarlijk zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat de autofabrikant de afgelopen tientallen jaren uitvoerde. Sven weet dit inmiddels uit ervaring. Die grijze dag, acht jaar geleden, deed hem met een schok inzien dat je niet vanzelfsprekend veilig rijdt als je een goede chauffeur bent.

Emotionele rit

Sven: “We zaten behoorlijk emotioneel in de auto. Naast het verdriet, overheerste de spanning. We hadden maanden gewacht op deze afspraak en nu gingen we stappen zetten. Er was hoop. Maar we dachten ook: wat komt er allemaal op ons af? Kunnen we dit wel aan?

Hoeveel invloed die wirwar aan emoties had, blijkt als de klap komt. Een auto raakt hen van rechts. “Het bleek dat ik een rood stoplicht volkomen had gemist,” zegt Sven. De verbijstering is nog altijd in zijn stem te horen. “Ik neem autorijden heel serieus, en ik ben ook een goede chauffeur. Ik had zelfs nog nooit eerder een schadeformulier ingevuld. Godzijdank was de straat binnen de bebouwde kom, waardoor we niet hard reden en er alleen blikschade was. Maar toen ik een kind op de achterbank van de andere auto zag zitten, drong de ernst van de situatie pas tot me door. Onze wens om een kind te krijgen, had een ander kind kunnen beschadigen.”

De invloed van emoties op je brein

Mensen hebben elke dag talloze emoties, waardoor ze impulsen kunnen krijgen om plotseling iets te doen. Je geeft extra gas omdat die sneer van een geliefde je dwarszit. Of je moet huilen, omdat opgekropt verdriet wordt getriggerd door een treurig liedje. Meestal hebben mensen dit soort impulsen onder controle, maar door bijvoorbeeld stress zijn we hier minder tegen bestand. De signalen op de weg, waar Sven normaliter goed op zou letten, vielen minder op doordat hij in beslag werd genomen door angst.

Bij een langere periode van spanning, zoals Sven ervaarde, werken de hersenen minder goed. De hippocampus (het deel van het brein dat onder meer stress reguleert) raakt overwerkt. Hierdoor wordt de aanmaak van de stofjes cortisol en adrenaline minder goed afgeremd. En dat heeft onder meer gevolgen voor de hersengebieden die plannen, beslissen en concentreren regelen. Je bent daardoor sneller afgeleid en gevoeliger voor negatieve emoties.

De auto kijkt mee

Aan het hebben van emoties kunnen mensen weinig doen. Wat wel kan, is techniek ontwikkelen die afgeleide bestuurders ondersteunt. Met het innovatieve Driver Understandig-systeem kan de nieuwe Volvo EX90 met camera’s inschatten of een bestuurder moe of afgeleid is, en de veiligheidsondersteuning inschakelen. Daarnaast beschikt de Volvo EX90 over een geavanceerde set buitensensoren met radars, camera’s en ultrasone sensoren, aangevuld met lidar-technologie. Door dit systeem ‘ziet’ de auto veel meer dan de bestuurder en kan die de afstand tot een andere auto of object inschatten. Dankzij deze veiligheidsinnovaties kan de Volvo EX90 ingrijpen of de bestuurder ondersteunen op momenten dat het echt nodig is.

Een toekomst zonder ongelukken

Door bestuurders beter te begrijpen en van ze te leren, kan Volvo technologie ontwikkelen die auto’s veiliger maakt. De doelstelling van Volvo is dat niemand ernstig gewond raakt of om het leven komt in een Volvo. De revolutionaire techniek van de EX90 wordt dan ook de nieuwe standaard voor alle Volvo-modellen. Want vrij zijn begint bij je veilig voelen.

