Ontdek de meest intrigerende zomermisdaden op adembenemende locaties

Death in Paradise Beeld BBC First

BBC First zendt vanaf 15 juli elk weekend om 16:00 uur de beste misdaaddrama’s uit die zich afspelen op de meest adembenemende bestemmingen.

Kom er hier achter welke prachtige locaties deze zomer hét decor zijn voor romantiek, ontspanning en misdaad.

Complicaties in het paradijs

De serie Death in Paradise neemt je mee naar het eiland Saint-Marie met zijn helderblauwe oceanen. In het nieuwste seizoen heeft detective Neville Parker (Ralf Little) weer genoeg moorden op te lossen in het zonnige paradijs.

In het Britse Shipton Abbott, waar de spin-off Beyond Paradise plaatsvindt, is het dan misschien niet zo zonnig, maar een tripje naar de kust voelt alsnog als vakantie. Stap binnen bij het nieuwe restaurant Ten Mile Kitchen waar je je meteen thuisvoelt dankzij de vrolijkheid en lokale gerechten van Martha Lloyd (Sally Bretton). Maar ze heeft ook stress, vooral als haar relatie met Humphrey Goodman (Kris Marshall) voor complicaties zorgt.

Beyond Paradise Beeld BBC First

Barcelona vanaf je bank

Geniet jij liever van een bruisend stadsleven en historische gebouwen tijdens een stedentrip? Reis dan met Laura Simmonds (Sophie Rundle) in The Diplomat mee naar Barcelona en ontdek alle hoogtepunten van deze iconische Spaanse stad, gewoon vanaf je bank. Maar alleen sightseeën zit er niet in; Britse staatsburgers die in Barcelona in de problemen raken moeten beschermd worden. En dat is nog niet zo makkelijk.

Misdaden op het platteland

Als een stad minder jouw ding is, dan kun je met Midsomer Murders ontsnappen naar pittoreske dorpjes op het platteland. Lekker rustig is het er alleen niet, want er vinden regelmatig moorden en andere misdaden plaats. Deze moeten worden opgelost door rechercheur John Barnaby (Neil Dudgeon) en zijn sergeant Sarah Barnaby (Fiona Dolman) die achter de façade van de op het oog idyllische dorpsgemeenschap duiken en dingen naar boven halen die het daglicht niet verdragen.

Of ga naar hartje Italië om te genieten van een zonsondergang met Britse Spion Sylvia Fox (Emilia Fox) in Signora Volpe die daar terecht is gekomen voor de bruiloft van haar nichtje. Ze is ontevreden over haar baan en toe aan vakantie, maar dat loopt even anders als de bruidegom verdwijnt en een lijk achterlaat. Dit mysterie is de start van vele andere geheime missies in een adembenemend Italiaans landschap.

Signora Volpe Beeld BBC First

Een romantisch eiland

Ervaar jij juist op een eiland het ultieme vakantiegevoel? Ga dan in The Mallorca Files mee met rechercheur Miranda Blake (Elen Rhys) naar het prachtige Palma de Mallorca om samen met de Duitse rechercheur Max Winter (Julian Looman) misdaden tegen de internationale gemeenschap op te lossen. Ondanks hun verschillen, ontstaat er een goede samenwerking tussen het detective duo. Of misschien wel meer.

Geniet iedere zaterdag en zondag van deze zomerse misdaaddrama’s vanaf 16:00 uur op BBC First.