Ondernemer Sandra: “Marktonderzoek doe je op de fiets”

Sandra van Houwelingen–Ramadhin Beeld ING

Ondernemen is toekomst schrijven. In de serie ‘Het Moment’, in samenwerking met ING Zakelijk, komen ondernemers aan het woord die op een cruciaal moment in hun ondernemersreis besloten: “Dit gaat werken, mijn bedrijf wordt een succes!”. Bekijk hier Het Moment van Sandra van Houwelingen van Sorgh en Hoop.

Sandra is ondernemer pur sang. De geboren Surinaamse stond in het verleden aan het roer van het Rotterdamse horecaconcept Sorgh & Hoop, waarmee ze haar gasten onderdompelde in de Surinaamse cultuur. Het concept was een succes, maar na dertien jaar besloot ze te stoppen. Het was tijd voor iets nieuws: een boek met daarin recepten en verhalen over drie Surinaamse tantes.

“Geen seconde spijt van marketinginvestering”

Ze liet haar manuscript lezen aan familie. “Geweldig, dat boek, Sandra. Maar kunnen we de kruidenpasta’s ook in een potje kopen?” Daar ging het lichtje branden. Ze ontwikkelde kant en klare kruidenpasta’s, waarmee elke amateur-kok uit de voeten kan.

Sandra, zelf uitgerust met de nodige marketingkennis, pakte het grondig aan. “Marktonderzoek doe je op de fiets. Een wandeling langs de schappen van de supermarkt kan zoveel informatie geven. Ik ben me heel bewust van mijn doelgroep en welke meerwaarde mijn product kan leveren.”

“Ondernemen is ook inspelen op actuele kwesties zoals het personeelstekort, waar ook cateraars en kantines mee moeten dealen, terwijl de vraag van consumenten naar culinaire variatie groeit. Het is een kans voor mij om mijn producten ook in de B2B-markt een push te geven.”

Tips voor ondernemers van morgen

1. Praat over je idee met mensen die je vertrouwt, mensen waarvan je weet dat ze geen direct belang hebben bij jouw succes.

2. Ga op zoek naar betrouwbare partners in je directe omgeving die je kunnen helpen. Denk aan adviseurs op het gebied van financiën of vrienden met juridische ervaring.

3. Vraag je bij elke stap af: wat is de toegevoegde waarde van mijn product? Waarmee kan ik mijn doelgroep optimaal bedienen?

Ceel Elemans, sector specialist Food bij ING spreekt regelmatig met voedingsbedrijven. Wat deed Sandra goed? “Ze heeft een product dat echt vanuit haarzelf komt. Daarnaast durfde ze te investeren in marketingexpertise. Een goede kosten-batenafweging.” Wat zijn de grootste uitdagingen voor startende food-ondernemers? “Voedingsbedrijven hebben te maken met voedselveiligheidsaspecten en strenge eisen die telkens worden aangepast. Uit kosten-, logistieke of duurzaamheidsoverwegingen zijn supermarkten nu al bezig te kijken naar een smaller productassortiment. Een uitdaging voor producenten: die moeten zo onderscheidend, verantwoord en transparant mogelijk zijn.” Hoe voorkom je dat je te afhankelijk wordt van een grote afnemer? “Denk buiten de kaders: iets wat Sandra inmiddels ook doet door haar producten ook in de B2B-sector te verkopen. Daarmee speelt ze in op het actuele thema personeelskrapte en is ze minder afhankelijk van supermarkten.” Hoe ga je om met de prijsdruk van je afnemers? “De inflatie raakt ook food-ondernemers. Maar wanneer je volledig transparant bent over jouw toenemende kosten en die van je toeleveranciers, dan zijn afnemers vaker bereid tot een gesprek. Wees eerlijk en neem je afnemer mee in je verhaal. Hoe relevanter je bent op het schap, des te eerder zal er begrip en ruimte ontstaan voor het accepteren van hogere prijzen.” Hoe zit het met nieuwe wetgevingen? “Er komen strenge duurzaamheidsregels aan en moeten beursgenoteerde bedrijven rapporteren over risico’s rondom sociale – en milieukwesties. Daarna zal dat ook voor kleine producenten gelden, zeker omdat de kans groot is dat supermarkten dat gewoon gaan eisen. Zorg dus dat je niet achter de feiten aanloopt, maar nu al in kaart krijgt hoe je aan dit soort nieuwe richtlijnen kan voldoen.”

