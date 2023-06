Nog 300 jaar ongelijkheid tussen mannen en vrouwen voorspeld

Beeld Oxfam Novib

Als het aankomt op gendergelijkheid zijn sommige feiten zo normaal geworden dat we ze bijna niet meer zien, legt Katinka Moonen uit. Zij is al meer dan tien jaar genderexpert bij Oxfam Novib, een een non-gouvernementele organisatie die zich wereldwijd inzet voor gelijkheid.

“Het is opvallend dat in Nederland 90 procent erkent dat mannen en vrouwen ongelijk behandeld worden, maar dat slechts 30 procent vindt dat er actie nodig is”, zegt Moonen. Volgens de genderexpert heeft dit ook te maken met bewustwording. De loonkloof bijvoorbeeld wordt persistent lager ingeschat dan deze is. Wereldwijd verdienen vrouwen gemiddeld 20 procent minder dan mannen. In Nederland verdienen vrouwen op jaarbasis gemiddeld zelfs 36 procent minder.

Feiten spreken

Nog een schokkend feit is dat 40 procent van de vrouwen in een land woont waar geen vrije toegang is tot abortus of de vrouw geen zeggenschap heeft over het gebruik van anticonceptie. “Wereldwijd, maar ook in Nederland staat door de groeiende anti-abortusbeweging, het zelfbeschikkingsrecht onder druk. Bestaande wetgeving kan worden teruggeschroefd”, vertelt Moonen.

Moonen verwijst naar de Verenigde Staten, waar het grondwettelijke recht op abortus is teruggedraaid. “Dit kan invloed hebben op de wetgeving in andere landen. Deze rechten moeten onaantastbaar zijn. Dat dit niet zo is, is schrijnend.”

Nog 300 jaar ongelijkheid

Als het zo doorgaat, is gendergelijkheid pas over 300 jaar een feit, becijferde de VN. “Dat komt door een hele trage hervorming van beleid en wetten voor gendergelijkheid. Verandering geeft vrijwel altijd weerstand. En mensen die macht hebben in bestaande systemen voelen zich door verandering vaak bedreigd.”

Ondertussen groeit wereldwijd actief verzet tegen de emancipatie van vrouwen en LHBTQIA+ personen, wat zich bijvoorbeeld uit in het geweld tegen LHBTQIA+ personen dat vrijwel overal is toegenomen, maar ook bijvoorbeeld een toenemend aantal vrouwen dat voor een abortus vanuit Polen naar Nederland komt omdat wetgeving het daar vrijwel onmogelijk maakt.

Daarom zet Oxfam Novib zich samen met activisten en organisaties wereldwijd in voor gelijke rechten. Bijvoorbeeld via politieke lobby, maar ook door de stem van achtergestelde groepen in het publieke debat te versterken. Daarnaast verbinden ze activisten wereldwijd en bieden hen een podium.

Duurzame verandering

“Ik weet hoeveel impact genderongelijkheid heeft. Zeker als je in een land woont waar je het zwijgen wordt opgelegd. We werken in meer dan tachtig landen met vrouwenrechtenorganisaties en zetten specifieke projecten op die vrouwen helpen om hun positie te verbeteren.”

Women on Farms is zo’n project. Het ondersteunt vrouwelijke arbeiders op wijnplantages in Zuid-Afrika. “Ze maken lange dagen, verdienen minder dan mannen, worden blootgesteld aan pesticiden en krijgen te maken met seksueel geweld. Bovendien hebben ze geen toegang tot sanitaire voorzieningen”, licht Moonen toe.

Het project Woman on Farms steunt deze vrouwen met financiering en technische kennis. “Het doel is om ook politieke verandering te bewerkstelligen.”

Laat van je horen

Op de vraag wat de Nederlandse bevolking kan doen om gendergelijkheid te realiseren, hoeft Moonen niet lang na te denken. “We leven in een land waar je je kunt uitspreken. Zorg ervoor dat je je rechten kent en ga het gesprek aan, bijvoorbeeld met je partner of werkgever. Steun elkaar daarin waar mogelijk. En als je vragen hebt, weet dan organisaties als Oxfam Novib te vinden.”

Financiële steun kan voor Oxfam Novib het verschil maken in de strijd om vrouwenrechten. “Zeker door het huidige debat omtrent ontwikkelingssamenwerking, zien wij dat de druk op de financiering toeneemt. Het budget voor onze werkzaamheden neemt af, en dat is lastig om te zien”, besluit Moonen. “Verandering vergt een lange adem. Die hebben we, maar het helpt daarbij ontzettend als we kunnen rekenen op steunen.”

Wil jij ook meehelpen aan gelijke rechten voor iedereen? Doneer dan hier en draag jouw steentje bij.