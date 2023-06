Nieuwe expositie HOTCHPOTCH: doorstaat Zeeuwse streekdracht de tand des tijds?

Beeld Zeeuws Museum

HOTCHPOTCH, dat zoiets als ratjetoe betekent, laat letterlijk een mengelmoes van culturen zien waarbij samenwerking en hernieuwde materialen en technieken centraal staan. “Als museum besteden we veel aandacht aan onze streekdrachtcollectie”, zegt communicatiemedewerker Maaike Ritsema. “Maar in plaats van simpelweg paspoppen met streekdracht tentoon te stellen, vinden wij het juist veel interessanter hoe de kleding zich verhoudt tot het nu en om te onderzoeken wat de functie ervan is in de toekomst. Door kledingstukken een nieuwe bestemming te geven, dragen we als museum bovendien bij aan een duurzamere wereld.”

Vijf sculptures

Duran Lantink staat bekend om de manier waarop hij gedragen kleding recyclet en verheft tot ware catwalk creaties. Voor HOTCHPOTCH liet hij zich inspireren door traditionele Zeeuwse streekdracht en sieraden die hij combineerde met onder meer restanten van zijn eigen collectie. Dit heeft geleid tot vijf sculptures die Lantink eerst op de computer heeft ontworpen en vervolgens in 3D heeft uitgewerkt.

Nieuwe Zeeuwen

Bijzonder hierin is de samenwerking met het Pennywafelhuis, een sociaal-artistiek project dat in Middelburg een thuisbasis vormt voor met name nieuwe Zeeuwen die hun eigen land zijn ontvlucht. “Dit zijn veelal mensen die in hun land van herkomst ook al creatief waren of er zelfs als kunstenaar werkten. Dankzij het Pennywafelhuis kunnen zij ook hier hun creativiteit uiten. Als museum wilden wij hier graag een rol in spelen.”

Beeld Zeeuws Museum

Subculturen

De ontdekking van Duran Lantink, die voor zijn werk graag samenwerkt met lokale gemeenschappen, kwam volgens Ritsema dan ook precies op het goede moment. “Wij brachten hem in contact met de deelnemers van het Pennywafelhuis en dat heeft goed uitgepakt.” In de studio van Lantink werkten de nieuwe Zeeuwen samen aan de sculptures, ieder vanuit zijn of haar eigen artistieke kwaliteiten. “Zo bleken vrouwen uit Eritrea zeer bedreven in het maken van haarwerken en bleek iemand uit Georgië een tekentalent”, zegt Ritsema.

Extra podium

De nieuwe Zeeuwen zijn zelf ook onderdeel van de expositie. Fotograaf Ari Versluis portretteerde hen met sieraden uit de streekdrachtcollectie van het Zeeuws Museum. Ritsema: “De technieken die zij hebben gebruikt bij het maken van de sculptures zijn niet direct zichtbaar. Om hen een extra podium te geven, hebben hun portretfoto’s een plek gekregen in de vorm van een collage aan de muur, met hun namen erbij.”

Pop-up kleding

Een ander onderdeel van de tentoonstelling is de AI-installatie van kunstenaars fORMATS aND mECHANISMS. “Hierin zijn fragmenten van films van Rob Houwer te zien, waar Duran een fascinatie voor heeft. Collectiestukken van het Zeeuws Museum verschijnen als een soort pop-up kleding op de personages in de film. Dit leidt tot een nieuwe beleving van zowel de collectiestukken als de oude films.”

Beeld Zeeuws Museum

Benieuwd?

De tentoonstelling HOTCHPOTCH is tot en met 29 september 2024 te zien bij het Zeeuws Museum. In de naastgelegen WERKPLAATSkunnen bezoekers, op vaste momenten in de week, zelf aan de slag.