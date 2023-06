Niet vervangen, maar verbeteren: elektrisch automerk komt met vernieuwd model

Polestar 2

Hiermee is Polestar niet alleen anders dan andere autofabrikanten, maar komt het ook de eigen belofte na om design en technologie in te zetten om de overgang naar duurzame, elektrische auto’s te versnellen.

Zo wil Polestar een bijdrage leveren aan de samenleving als geheel. “Dit is de beste Polestar 2 tot nu toe, en ook nog eens de mooiste”, zegt CEO Thomas Ingenlath van Polestar. De auto is dan ook op meerdere vlakken een betere versie geworden.

Hogere actieradius en laadsnelheid

De vraag naar goede elektrische auto’s die bovendien ook fijn rijden, is groot. Nu de details van de Polestar 2 zijn verbeterd is de auto nog duurzamer geworden, en zijn ook de prestaties aanzienlijk beter geworden. Dankzij een nieuwe lithium-ion accu is de laadsnelheid flink verhoogd, en stijgt de actieradius tot wel 635 kilometer.

Groter vermogen

De auto heeft meer vermogen gekregen: 41 extra pk’s. Bovendien heeft de bestuurder ook meer controle door een betere gewichtsverdeling. De aandrijving werd namelijk verplaatst van de voor- naar de achterwielen. Er komt minder druk op de banden te liggen, wat weer zorgt voor minder fijnstof.

Duurzaamheid in het interieur

In het interieur van de Polestar 2 is duurzaamheid in elk detail zichtbaar. De materialen zijn bewust gekozen vanwege hun duurzaamheid. Zo maakt de autofabrikant gebruik van gerecyclede garen die afkomstig zijn van petflessen. Ook gebruikt het automerk nylon dat wordt gemaakt van hergebruikte visnetten. Die materialen vormen de kern van elk Polestar-interieur.

Herkomst grondstoffen

Door slim gebruik te maken van blockchain-technologie kan Polestar precies bepalen waar de grondstoffen en zogenaamde “risico mineralen”, die worden gebruikt om de accu’s te maken, vandaan komen. De blockchain is een grote, gedeelde database waarin informatie over de hele levensloop van een product kan worden opgenomen, zonder dat die nog kan worden gewijzigd. Zo weet je als Polestar-rijder zeker dat de kobalt en mica die in je auto zijn verwerkt afkomstig zijn uit de juiste mijnen en recycling-faciliteiten.

Veiligheid voorop

De Polestar 2 wordt al sinds zijn introductie geprezen om het minimalistische design. Het vernieuwde model laat zien hoe de voorkant van een auto die geen traditionele grille nodig heeft eruit kan zien. De SmartZone die de plaats van de grille inneemt maakt het ontwerp nog tijdlozer en biedt plaats aan een camera en een krachtige, verwarmde radar, die de bestuurder helpen om mogelijk gevaarlijke situaties te detecteren.

Emissieloos productieproces

Polestar wil steeds betere auto’s bouwen, maar hoopt ook het eigen productieproces al in 2030 volledig emissieloos te kunnen maken. Dat is een lange weg, waarin elke stap telt. Zo is Polestar er al in geslaagd om de CO2-uitstoot van elke geproduceerde auto met maar liefst 1,7 ton te verminderen. Het smelten van aluminium, dat wordt gebruikt voor de populaire 19-inch velgen van de Polestar 2, is een proces dat enorm veel energie kost.

Door voortaan alleen nog aluminium te gebruiken uit smelterijen die op waterkracht werken, daalde de CO2-uitstoot al met maar liefst 488 kilo per auto. Die besparingen zijn waardevol, maar Polestar heeft haar doel nog niet bereikt. Daarom blijft het zichzelf, en de auto’s, steeds opnieuw uitvinden. Een extra stap zetten loont vaak de moeite.