Muziektheatervoorstelling Het Verdriet van de Zuiderzee maakt de heimwee naar een verloren zee voelbaar

Held

“Als de Afsluitdijk vandaag bedacht zou worden, zou die er wettelijk nooit doorheen komen,” vertelt regisseur en schrijver Geert Lageveen over het uitgangspunt van de nieuwe voorstelling Het Verdriet van de Zuiderzee van Orkater en De Lawei. “Toch focussen we nog steeds vooral op de pluspunten: we hebben de zee bedwongen en zo veiligheid en land gecreëerd. Dit jaar, 28 mei 2022, is het precies 90 jaar geleden dat de Afsluitdijk gebouwd werd. Er staat langs de dijk nog steeds een standbeeld van minister en ingenieur Lely als held. Pas sinds kort is er oog voor de negatieve gevolgen van de bouw. Daar kijken we in deze voorstelling naar.”

Menselijke connectie

Regisseur Geert Lageveen: “De menselijke connectie met de natuur is het uitgangspunt van de tekst. Twee visser broers, Inne en Minne, worden uit elkaar gedreven door de bouw van de dijk. De ene visser is een realist, die vindt dat ze met hun tijd mee moeten gaan. De andere visser heeft zout in zijn bloed en een grotere binding met zijn omgeving. Als de eerste broer meehelpt aan de bouw van de dijk, raakt de band tussen de twee broers verscheurd.” Maar de echte hoofdpersoon is Grietje, een vrouw die zichzelf wil ontwikkelen. Grietje, Inne en Minne zijn alledrie op echt bestaande personen gebaseerd. “Er zijn overeenkomsten met de realiteit. Grietje Bosker woonde in werkelijkheid niet op de klif, maar ze was wel een eendagsvlieg beroemdheid als eerste vrouw die het sluitgat van de Afsluitdijk overstak.”

Onomkeerbare impact

In de voorstelling komt een grote groep vogels aanvliegen, die jaarlijks broeden in het natuurgebied van het klif. “Vogels overbruggen enorme afstanden, net zoals, heel toepasselijk, de internationale cast.” De vogels bezingen een universeel en urgent thema op de melancholische muziek van Sytze Pruiksma en Radek Fedyk: De onomkeerbare impact van het ambitieuze wroeten, graven, slopen en bouwen van de mens.

De vijf acteurs en drie muzikanten starten als vogels en kruipen in de huid van de personages van het verhaal. De vogels zijn als een soort Grieks koor dat de hele voorstelling aanwezig is en commentaar levert op wat er gebeurt. Ze houden ons als mensen een spiegel voor.”

“De voorstelling is gestoeld op de gedachte: ‘Wat maak je kapot als je aan de omgeving gaat morrelen?’ Het gaat me daarbij niet specifiek om dat de dijk nooit gebouwd had moeten worden of nu moet worden afgebroken, maar het is wel tijd om na te denken over hoe we verder moeten. De vogels zeggen: ‘Mensen, sta eens stil.’”

Het Verdriet van de Zuiderzee speelt van 10 augustus t/m 11 september aan het Oudemirdumerklif. De voorstelling is een coproductie van Orkater en De Lawei, in samenwerking met Kunstkring Gaasterland en Natuurmonumenten. Cast: Manoushka Zeegelaar Breeveld, Keja Klaasje Kwestro, Nick Livramento Silva, Jasper Stoop en Simme Wouters. Met muziek van Sytze Pruiksma, Radek Fedyk en Harald Austbø, in regie van Geert Lageveen. Kaarten via verdrietvandezuiderzee.nl