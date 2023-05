Maak kans op twee weekendkaarten voor Best Kept Secret

Ook zo’n zin in een zomers festival? De Volkskrant geeft weekendtickets weg voor Best Kept Secret van 9 tot en met 11 juni in Beekse Bergen! Wil je kans maken op de allerlaatste toegangsbewijzen? Zorg dat je bent ingelogd met je DPG Media-account en laat hieronder je gegevens achter. Winnaars krijgen 5 juni bericht.