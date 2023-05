Klant is koning: Klantvriendelijkste Retail Bedrijf van Nederland

Het Rituals avontuur begon ongeveer 23 jaar geleden met een winkel in Amsterdam. Inmiddels heeft het cosmeticahuis de wereld veroverd met meer dan 1000 winkels in 36 landen. In 2020 werd dit succes groots gevierd met de opening van de Rituals flagship store. Een winkel met een oppervlakte van ruim 1800 vierkante meter, met bovenin een ‘Body Spa’ en de ‘Mind Oasis’, waar in speciale cabines niet alleen het lichaam maar ook de geest wordt gemasseerd.

Het DNA van de organisatie

Rituals verkoopt luxe badproducten, interieurparfums, natuurlijke huidverzorgingsproducten en een uitgebreide selectie kimono’s en bad- en kamerjassen. Alle producten zijn geïnspireerd op eeuwenoude tradities. “Door middel van onze producten en service proberen we bij Rituals betekenisvolle momenten te creëren en mensen te helpen om tijdens hun drukke leven af en toe even stil te staan. Onze focus ligt niet alleen op het openen van meer winkels, webshops en Wholesale-punten, maar we bouwen ook aan een sterkere community rondom ons merk” vertelt Lizette Lulofs-van Munster, Country Director Benelux bij Rituals Cosmetics.

Bij Rituals leeft klantvriendelijkheid in het hart van de organisatie, alles wat ze doen staat in het teken van de klant. Dat zie je terug op de winkelvloer, in de webshops en zelfs in de app. De organisatie maakt gebruik van haar vaste klantenkring om zo alle data en feedback te analyseren. “We luisteren oprecht naar onze klant waardoor we onze service kunnen optimaliseren.” Dit heeft ervoor gezorgd dat de klant een stem heeft binnen het bedrijf en altijd een terugkoppeling ontvangt op feedback. Dat is dan ook de kracht van Rituals.”

Ontwikkeling klantvriendelijkheid

Retail draait om klantvriendelijkheid. Klanten stellen hoge eisen aan de service van het winkelpersoneel. Het cosmeticahuis investeert veel in haar medewerkers. Dit doen ze door al hun medewerkers professioneel op te leiden middels de Rituals Academy. Lulofs-van Munster legt uit; “Medewerkers kunnen tijdens deze opleiding verschillende trainingen volgen zoals een empowerment, storytelling of commerciële vaardigheden en engagement training. De investering in een fijne werkomgeving binnen ons bedrijf straalt direct door naar de klant.”

“Onze medewerkers zijn de ultieme ambassadeurs van het merk. Ze bieden de consument een persoonlijke ervaring waarin ze hun best doen om de behoeften en voorkeuren van elke klant te begrijpen. De klant voelt deze oprechte connectie en dat is terug te zien in de waardering als klantvriendelijkste Retail bedrijf van Nederland.”

Klantvriendelijke toekomst

Als luxe wellbeing merk wil Rituals graag de volledige merkervaring aan de consument aanbieden. Dankzij het rapport van MarketResponse hebben ze bij Rituals gezien waar we nog meer in kunnen groeien en hebben ze mooie toekomstplannen ontwikkeld. “We hebben ontzettend ons best gedaan om naar aanleiding van de feedback in het rapport bepaalde zaken zoals; ‘Doet niet moeilijk, geeft snel een oplossing en geeft eventuele fouten toe’ aan te pakken zowel online als in onze winkels. We zijn ons ervan bewust dat ze zuinig moeten zijn op hun personeel, want de medewerkers maken het verschil op de winkelvloer, aan de telefoon en in de chat.”

De organisatie is ontzettend dankbaar en trots dat wereldwijd ruim 8000 medewerkers zich dagelijks inzetten om persoonlijk contact te maken met de klant. Gelukkige medewerkers zorgen nu eenmaal voor blije klanten en dat is het kwaliteitsniveau waar Rituals naar streeft.

