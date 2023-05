‘Ik was overmand door verdriet. Toch stapte ik in de auto’

Amerikaans onderzoek1 uit 2016 laat zien dat bestuurders met een duidelijk waarneembare emotie, bijna tien keer zoveel risico hebben op een aanrijding. Dat risico is hoger dan dat voor SMS’en of WhatsAppen achter het stuur. Dat autobestuurders inderdaad afgeleid kunnen raken door emoties, blijkt uit het verhaal van Babbën.

Huilend in de auto

“Mijn man Ed was destijds anderhalf jaar dood,” vertelt Babbën. “Hij overleed onverwacht aan een hersentumor, zeven weken nadat we het vreselijke nieuws kregen. Na de eerste periode waarin ik van alles moest regelen was daar nu die ongelofelijke, pijnlijke werkelijkheid. Ik kon het bijna niet meer dragen: ik was overmand door verdriet en ontzettend moe. Maar onze jongste dochter moest hockeyen, en natuurlijk wilde ik er zijn voor haar.”

Toch stapte ze de auto in. “Ik bracht haar naar een uitwedstrijd, bij een club waar ik nooit eerder was geweest. Tot mijn grote frustratie reed ik verkeerd, een woonwijk in. Toen zag ik opeens een brug die rechtstreeks naar het hockeyveld leek te leiden. Pas toen ik haastig de brug op reed, zag ik dat het asfalt rood was. Ik reed op een fietsbrug. Godzijdank waren er geen fietsers, want anders had het heel anders af kunnen lopen. Terwijl ik achteruit de brug afreed, ramde ik een paaltje. De hele zijkant van mijn auto was ingedeukt. Huilend ben ik uitgestapt. Alle frustratie en het verdriet kwamen eruit. Hoe ik bij de club ben gekomen, weet ik niet meer.”

Verdriet maakt blind

Dat Babbën door haar verdriet totaal geen aandacht had voor waar ze reed, is niet vreemd. Rouw gaat vaak gepaard met extreme vermoeidheid. Het heeft een negatief effect op slaap, concentratie en het werkgeheugen.

Auteur en rouwexpert Russel Friedman vergelijkt autorijden terwijl je erg verdrietig bent zelfs met rijden onder invloed van alcohol.2 Je reactie op visuele en auditieve stimuli vertraagt. Neurologisch is dat te verklaren: men associeert verdriet met een minder actieve cortex, het deel van de hersenen waar zintuiglijke informatie wordt verwerkt. Heel simpel gezegd: wie in beslag wordt genomen door verdriet, is afgeleid van het autorijden.

