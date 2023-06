‘Ik was door het dolle heen, gaf gas en voelde een enorme klap’

Je zou het misschien niet verwachten, maar ook positieve emoties kunnen effect hebben op rijgedrag. Dat blijkt onder meer uit onderzoek dat autofabrikant Volvo al tientallen jaren doet. Reden voor de autofabrikant om zich steeds meer te specialiseren in actieve veiligheidssystemen, want elke vorm van afleiding kan een gevaar vormen op de weg. Het verhaal van Eljo is geen uitzondering.

Afgeleid door enthousiasme

Eljo was net begonnen als ‘new business director’ toen een grote, potentiële klant haar uitnodigde voor een gesprek. “Ik reed naar hun enorme hoofdkantoor in Rotterdam, had een geweldig gesprek en de opdracht was binnen. Niet zomaar een klus: een internationaal onderzoek. Ik was door het dolle heen en ontzettend trots dat ik dit in mijn eentje voor elkaar had gekregen.

Euforisch en misschien wat overmoedig stapte ik in mijn leaseauto. Gaf veel te veel gas en voelde een enorme klap. Ik kan me het geluid van metaal dat beton raakt en in elkaar kreukt nog haarscherp herinneren. Afschuwelijk, vooral toen ik bedacht dat er iemand tussen de auto en de betonnen paal die ik raakte had kunnen lopen. Gelukkig was het alleen een paal. Toch schrok ik enorm. Normaliter ben ik juist een erg oplettende bestuurder. ”

Is euforie gevaarlijk in het verkeer?

Talloze onderzoeken* laten zien dat emoties in het verkeer kunnen afleiden. Emoties geven impulsen om iets anders te doen dan waar je mee bezig bent. Zoals een verkeersbord niet opmerken omdat je ‘verblind’ bent door verdriet of extra gas geven omdat je enthousiast bent. Eljo werd zich hier pijnlijk van bewust toen ze terugkeek op de situatie. “Ik voelde me onoverwinnelijk en dacht: ik ben heel cool, ik race die bak terug naar kantoor.”

Onderzoek van de universiteit van Sussex naar impulsiviteit* associeert een erg positieve stemming met sensatiezucht en impulsiviteit. Daarnaast heeft het gelukshormoon endorfine, dat je aanmaakt bij opwinding, een vergelijkbaar effect als morfine. Je verkeert dus letterlijk in een ‘roes’, waardoor je concentratie afneemt.

Deze auto ‘ziet’ meer dan de bestuurder

Afleiding op de weg is gevaarlijk. Daarom werkt Volvo al decennialang aan actieve veiligheidssystemen die de bestuurder kunnen ondersteunen of ingrijpen op momenten dat het echt nodig is. Denk aan camera’s die de blik van de bestuurder volgen en zo detecteren of die moe of afgeleid is. In dat geval schakelt de Volvo EX90 veiligheidsondersteuning in en houdt zelf afstand tot voorgangers, of wijkt uit.

Door geavanceerde buitensensoren met radars, camera’s en ultrasone sensoren, aangevuld met lidar-technologie, ‘ziet’ de Volvo EX90 ook buiten de auto veel meer dan de bestuurder. Hierdoor kan de auto de afstand tot een andere auto of object inschatten.

Een toekomst zonder ongelukken

Door bestuurders beter te begrijpen en daarvan te leren, kan Volvo technologie ontwikkelen die auto’s veiliger maakt. De doelstelling van Volvo is dat niemand ernstig gewond raakt of om het leven komt in een Volvo. De revolutionaire techniek van de EX90 gaan we dan ook terugzien in nieuwe Volvo-modellen. Want vrij zijn begint bij je veilig voelen.

De nieuwe Volvo EX90 is revolutionair in veiligheid. Ga voor meer informatie naar de website van Volvo.

Bronvermelding:

(1) zie onder meer:

-Levelt, P.B.M., Literatuurstudie naar emoties in het verkeer (2003) rapport Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

-Steinhauser, Klara & Leist, Felix & Maier, Kathrin & Michel, Vera & Pärsch, Nikolai & Rigley, Philip & Wurm, Franz & Steinhauser, Marco. (2018). Effects of emotions on driving behavior. Transportation Research Part F Traffic Psychology and Behaviour. 59. 150-163. 10.1016/j.trf.2018.08.012.

(2) Herman, M.A., Critchley, H.D., and Duka, T. (2018): Risk-Taking and Impulsivity: The Role of Mood States and Interoception, Front. Psychol, Vol. 9 - 2018