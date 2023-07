“Heb een plan, maar durf ook zijsprongetjes te nemen”

Puck van Aart, Managing Director bij Paperclip Cards Beeld Ruud Voest

Ondernemen is toekomst schrijven. In de serie ‘Het Moment’, in samenwerking met ING Zakelijk, komen ondernemers aan het woord die op een cruciaal moment in hun ondernemersreis besloten: “Dit gaat werken, mijn bedrijf wordt een succes!”. Bekijk hier Het Moment van Puck van Aart van Paperclip Cards:

Puck’s plan kwam niet uit de lucht vallen. Zijn vader richtte Paperclip in 1983 op en na zijn studie besloot Puck bij zijn vader te gaan werken. Van dat tijdelijke was geen sprake meer, toen pa van Aart opperde: “Wordt het geen tijd dat jíj de boel gaat runnen?”

Puck, die destijds vertegenwoordiger was van het bedrijf, besloot het stokje over te nemen, samen met zijn commercieel compagnon Léon Corstens. “We kunnen het bedrijf overnemen, maar waar willen we over tien jaar staan?” Puck en León lieten in hun plan zo min mogelijk aan het toeval over. Ze onderzochten de markt en maakten analyses op het gebied van digitalisering. Hun doel was helder: Nederlands marktleider worden op het gebied van wenskaarten.

Twee decennia later is hun visie vrijwel onveranderd. Dat, terwijl de (gedigitaliseerde) wereld er nu compleet anders uitziet. Hoe relevant is een fysieke, handgeschreven wenskaart nog? Hoe konden de mannen hun tienjarenplan aanhouden in een markt die zo veranderlijk is als het Nederlandse weer? “Een tienjarenplan is niet statisch. Het is een stip op de horizon. Wat we eromheen bouwen is dynamisch. We werken ‘lean and mean’, kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen en bedenken oplossingen die op dat moment relevant zijn.”

Die wendbaarheid was nodig toen hun twee grootste afnemers (V&D en Expo) failliet gingen. Maar de stip aan de horizon bleef. Ze vonden nieuwe – ook digitale – afnemers aan wie ze hun content konden verkopen. Ook vonden ze efficiëntere manieren om hun producten te fabriceren. Ze startten met productie in China en gingen design-samenwerkingen aan met nieuwe bureaus in Nederland en Engeland.

Ze bleven gezond. Sterker nog, ze groeiden. Dagelijks verzendt Paperclip 75 duizend wenskaarten naar afnemers. “In de kaarten die we in China laten maken, halen ze soms nog wat taal-technische foutjes eruit, maar verder loopt onze business als een geoliede machine. Daarnaast merken we dat mensen steeds meer waarde hechten aan handgeschreven wenskaarten. Zeker sinds de coronaperiode, waarin mensen nog meer behoefte hadden aan persoonlijke communicatie.’’

De tip voor collega-ondernemers

‘’Een tienjarenplan is geen rechte weg. Durf zijsprongetjes te nemen die op dat moment nodig zijn. Denk aan een tijdelijke uitbreiding of afname van je productaanbod. Zo hebben wij tijdelijk ook cadeauartikelen ontwikkeld omdat we daarmee onze grootste afnemer konden behouden. Iets waar we later ook weer vanaf konden stappen, zonder dat het onze business schaadde.’’