Een winterreis naar het uiterste noorden: Fins Lapland

1. Slapen in ongerepte natuur

Je bent hier helemaal in het uiterste noorden van Fins Lapland. Omringd door besneeuwde bomen en aan de oever van het bevroren Inarimeer ligt het sfeervolle Wilderness Hotel Inari. Gelegen midden in de natuur. Je onderneemt de meest bijzondere activiteiten tijdens deze wintervakantie. En omdat je verblijft in een stukje ongerepte natuur, heb je goede kansen op het noorderlicht.

2. Bekijk het noorderlicht vanuit je glazen villa

Wil je er even lekker tussenuit? Geniet dan een paar dagen van slapen in je eigen glazen villa. Zo kan je het noorderlicht echt niet meer missen. Een hele belevenis om op deze manier onder de sterrenhemel te slapen met hopelijk het mooie gekleurde licht. Om deze korte wintervakantie nog specialer te maken kunnen de echte durfallen ook nog rivierdrijven in een drijfpak. Durf jij het aan?

3. Op onderzoek naar het noorderlicht

Knisperende sneeuw. En verder hoor je niets. Wat een ervaring. Trek je sneeuwschoenen aan en wandel in het donker door het stille bos. Speur de hemel af naar het noorderlicht. Na deze geweldige wandeling door de sneeuw, geniet je van een warm drankje bij het vuur. De gids vertelt je alles over de natuur en natuurlijk het magische noorderlicht.

4. Avonturen met de sneeuwtrein

Mix avontuur met het speuren naar het noorderlicht. Tijdens dit winterse avontuur ga je op zoek naar het noorderlicht tijdens een rendier- of sneeuwscootersafari, sneeuwschoenwandeling, een bezoek aan Arctic Sauna World of de speciale Aurora sneeuwtrein. In de sneeuwtrein zit je lekker warm en bekijk je vanuit de glazen trein hopelijk het noorderlicht.

5. Als een local op pad met de sneeuwscooter

Het ultieme avontuur. Je scheurt samen over het bevroren landschap. De hemel verlicht door het magische licht of door de sterrenhemel. De sneeuwscooter is in Finland het meest gangbare vervoersmiddel, dus als je in Fins Lapland bent is dit dé manier om van A naar B te komen. Je ontdekt het grootste natuurpak van Finland, wat een avond.

