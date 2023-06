Een deelauto draagt bij aan de leefbaarheid van de stad

Beeld Gemeente Amsterdam

Overal naartoe

“Ik heb nooit een eigen auto gehad”, bekent Jeroen. “Ik heb tien jaar geleden mijn rijbewijs gehaald. In het begin kon ik af en toe gebruikmaken van de auto van mijn dochter. Toen zij haar eigen auto wegdeed, heb ik een abonnement genomen bij een van de deelvervoeraanbieders in Amsterdam.” Jeroen gebruikt een deelauto vooral om op plekken te komen die lastiger bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. “Als je niet dagelijks een auto nodig hebt, kan ik deelvervoer iedereen aanraden.”

Voor alles inzetbaar

Jeroen gebruikt de deelauto regelmatig. Bijvoorbeeld voor uitwedstrijden van zijn voetbalteam, of voor bezoekjes aan vrienden en familie. “Even een koffietje drinken bij mijn vader in Hilversum is nu geen enkele moeite. Of ik gebruik een deelauto voor werkafspraken, want mijn opdrachtgevers zitten overal in het land. Onlangs heb ik nog een chef-kok in Zeeland geïnterviewd. Zo’n ritje lijkt duur, maar ik ben toch elke maand voordeliger uit dan wanneer ik een eigen auto zou hebben.”

Ongebruikt blik

Jeroen heeft nooit overwogen om zelf een auto te kopen. “Het is heel simpel: als ik een auto nodig heb, maak ik gebruik van deelvervoer. In mijn buurt staan genoeg deelauto’s, dus ik rij er zo mee weg. Ideaal.” De stad staat al vol genoeg met grotendeels ongebruikt blik, zegt Jeroen. “Dat is toch foeilelijk, zo’n straat vol met auto’s? Amsterdam mag van mij autovrij worden, zeker de binnenstad. En dan in alle stadsdelen lekker veel deelauto’s. Dat komt ook de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de stad ten goede.”

Inchecken en wegwezen

Deelvervoer biedt volop voordelen en het gebruik ervan is gemakkelijker dan je denkt. Je hebt niet de rompslomp en kosten die je krijgt bij een eigen auto of scooter. Met de app van de aanbieders van deelvervoer reserveer, betaal en ontsluit je de deel(bak)fietsen, deelscooters en deelauto’s snel en eenvoudig met je mobiel. Kijk hier voor meer informatie over de voordelen van deelvervoer in Amsterdam.