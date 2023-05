Duurzame verwennerij: creëer thuis een gastronomische dessertervaring

Beeld Rémy Cointreau Nederland

De vrucht van een unieke ontmoeting

Rémy Martin Tercet biedt een verfijnde en duurzame manier om je dessertervaring thuis naar een hoger niveau te tillen. Deze cognac champagne kan door zijn levendige tropische noten moeiteloos gecombineerd worden met je zelfgemaakte dessert van seizoensfruit.

Tercet is het geesteskind van drie Franse vakmannen: wijnmaker Francis Nadeau, meester-distilleerder Jean-Marie Bernard en Baptiste Loiseau, keldermeester bij Rémy Martin. Zij bundelden hun expertise om het beste wat de natuur te bieden heeft te onthullen door de essentie van de druif, die zijn wortels heeft in de kalkrijke terroirs van Petite Champagne en Grande Champagne, te ontsluieren in de cognac.

“We hebben de eaux-de-vie verbeterd door deze te laten rijpen zonder te verpulveren. Het resultaat is een verfijnde cognac champagne die de stijl en elegantie van het huis weerspiegelt, maar met een frisser aspect en een kenmerkend innoverend fruitprofiel. Het smaakpalet van de cognac omvat tropische toetsen zoals passievrucht, mandarijn en ananas”, vertelt Baptiste Loiseau.

Exclusieve foodpairing

Om het fruitige karakter van de cognac te versterken heeft Rémy Martin, in samenwerking met het groene Michelinsterrenrestaurant Triptyque, een eenvoudig maar niettemin luxueus recept geïntroduceerd waarmee je thuis geniet van een gastronomische dessertervaring. Ook heeft Niven Kunz, chef en eigenaar van Triptyque, een exclusieve foodpairing met Tercet samengesteld. Deze duurzame culinaire creatie is het product van lokale ingrediënten uit eigen tuin en uit de rijkdom van Westland en Midden-Delfland.

Als exclusieve promotor van de Michelin Green Star is het niet de eerste keer dat Rémy Martin duurzame gastronomie eer aandoet. Het Franse cognacmerk werkt samen met baanbrekende chefs van over de hele wereld die dezelfde passie voor duurzaamheid en kwaliteit delen. Deze samenwerkingen resulteren in ecologisch verantwoorde gerechten die samengaan met de verfijnde cognacsmaken.

De smaak van duurzaamheid

De wereldwijde partnerschappen met Michelin Green Star belichamen de duurzame filosofie van Rémy Martin. Zo beschermt het cognachuis haar terroirs van Grande en Petite Champagne vanuit een toewijding aan het behoud van het milieu, zodat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van uitzonderlijke cognacs. Door initiatieven zoals het bevorderen van biodiversiteit met de aanplant van heggen en bomen en het ondersteunen van biologische wijnbouw, streeft het cognacmerk er voortdurend naar om haar ecologische voetafdruk te minimaliseren.

Thuis genieten van een onvergetelijke dessertervaring? Ga zelf aan de slag met het dessert van seizoensfruit en de verfrissende smaken van Rémy Martin Tercet. De cognac champagne Tercet is verkrijgbaar bij slijterijen en in prestigieuze bars zoals The Tailor in Amsterdam.

